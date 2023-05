António Costa : Les relations entre le Portugal et le Maroc sont excellentes, ancrées sur de solides liens historiques, culturels, économiques et commerciaux

Le Premier ministre portugais, António Costa, a souligné l'excellence des relations unissant son pays avec le Maroc, un partenaire ‘’stable et fiable’’.



‘’Les relations entre le Portugal et le Maroc, un partenaire stable et fiable, sont excellentes, ancrées sur de solides liens historiques, culturels, économiques et commerciaux’’, a affirmé M. Costa dans un entretien à la MAP à la veille de la tenue, vendredi à Lisbonne, de leur Réunion de Haut-Niveau.

‘’Le Maroc fait partie de notre voisinage immédiat. Rabat est d’ailleurs la capitale la plus proche de Lisbonne’’, a ajouté le Premier ministre portugais.



‘’Nous avons, à maintes reprises, salué les efforts ambitieux de réformes du Maroc, visant la modernisation de son économie et la consolidation d’une société moderne qui fait, aujourd’hui, du Royaume un partenaire stable et fiable, tant au niveau bilatéral que sur le plan régional et international’’, a fait observer M. Costa.



Selon lui, ‘’le Maroc, tout comme le Portugal, a un rôle important à jouer en faveur de la stabilité de son voisinage immédiat, mais aussi en ce qui concerne les grands défis globaux, comme la transition vers les énergies vertes qui sont fondamentales pour faire face au défi du changement climatique’’.



Pour donner un nouvel élan à ce partenariat, a poursuivi M. Costa, les deux pays ‘’tiendront ce vendredi à Lisbonne leur quatorzième Réunion de Haut-Niveau, et l’année prochaine nous célèbrerons les 30 ans de notre Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération, mais aussi les 250 ans de l’historique Traité de paix de 1774’’.



De plus, a-t-il ajouté, les deux pays sont liés par une ‘’vaste panoplie d’accords bilatéraux dans des secteurs de coopération très divers, englobant, entre autres, la culture, l’économie, le commerce, la science et la technologie, la protection de l’environnement, les infrastructures et la pêche’’.



‘’Il s’agit d’une relation d’un riche passé, mais surtout d’un futur très prometteur, basé sur l’amitié entre nos deux gouvernements et nos deux peuples et sur l’existence de projets communs pour l’avenir de nos deux pays’’, a fait noter le Premier ministre portugais.

‘’Cette 14ème RHN permettra de reprendre la régularité de nos réunions au plus haut sommet après quelques années d’interruption, notamment dû à la pandémie de Covid-19’’, a soutenu le responsable portugais.



Elle permettra également, selon M. Costa, de ‘’formaliser l’étape suivante de notre relation bilatérale que les deux gouvernements ont décidé d’élever au statut de +Partenariat stratégique+ correspondant, sur le plan formel, à ce qui est déjà la réalité quotidienne de nos relations de plus en plus denses et diversifiées’’.



À ce propos, le Premier ministre portugais a fait part de la volonté des deux pays d’aller de l’avant dans leur coopération dans plusieurs domaines, plus particulièrement les énergies renouvelables, fondamentales pour la ‘’décarbonisation de nos économies et dans lesquelles le Portugal et le Maroc se sont distingués’’ en tant que pays leaders dans leurs continents respectifs, le secteur automobile, où il existe déjà une ‘’bonne coopération entre les clusters portugais et marocain, mais qui présente encore un grand potentiel de croissance’’, en plus de la décarbonisation du transport maritime, les énergies renouvelables offshore, la formation académique supérieure, la lutte contre la pollution en mer et la recherche scientifique.