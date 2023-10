Antonio Costa : Le Mondial 2030 sera un succès à tout point de vue

La Coupe du Monde 2030 au Portugal, au Maroc et en Espagne "sera un succès à tout point de vue", a affirmé le Premier ministre portugais, Antonio Costa. La décision du Conseil de la FIFA de retenir à l'unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 de football est "une nouvelle démonstration de notre capacité reconnue dans l'organisation de grands événements", écrit le PM portugais sur le réseau social X (ex-Twitter).



Exprimant '’sa grande joie’’, suite à cette décision, M. Costa a félicité les fédérations nationales de football des trois pays pour leur ‘’dévouement et le travail accompli’’ et a salué ce partenariat tripartite.