Antidopage. Signature à Rabat d’une convention de coopération entre l’AMAD et la Swiss Sport Integrity 

Une convention de partenariat portant sur la lutte contre le dopage et sur l’échange d’expériences en la matière a été signée, jeudi à Rabat, entre l’Agence marocaine antidopage (AMAD) et la Swiss Sport Integrity (SSI). Par le biais de cette convention, l’AMAD vise à perfectionner ses compétences en matière de lutte contre le dopage et à renforcer les capacités de ses comités.



Dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de signature, la présidente de l’AMAD, Fatima Abouali, a indiqué que cet accord avec la SSI, dont le travail est reconnu mondialement, est une bonne opportunité pour développer le champ d’action de l’AMAD, précisant que le travail de l’agence, entamé il y a trois ans, a convaincu la SSI pour mettre en place cette coopération.



Cet accord ouvre plusieurs perspectives de coopération à travers la mise en place d’un système de gestion de la qualité pour l’adoption des pratiques exemplaires et élargir les canaux de communication et de coopération internationale en matière d’antidopage, a-t-elle expliqué.



Dans une déclaration similaire, le directeur de Swiss Sport Intergrity, Ernst König, a souligné que la coopération avec l’AMAD va porter sur l’échange d’expériences et de pratiques pour développer l’action des deux agences en matière de lutte contre le dopage et améliorer leurs méthodes respectives de travail.

Cet accord est une bonne base pour développer une coopération fructueuse au service des sportifs et des athlètes des deux pays, a-t-il ajouté.