Annulation des créances dues à la CNSS au titre du régime de l'AMO pour les travailleurs non salariées

La Caisse nationale de sécurité sociale porte à la connaissance de tous les professionnels, les travailleurs indépendants et les personnes non salariées exerçant une activité libérale désignés ci-après «Travailleurs non salariés», ayant au moins trois mois d’impayés pour la période 11/2023 et antérieure, qu'ils peuvent désormais bénéficier, en application de la loi n°41.23 du 04/12/2023, d’une annulation des créances dues à la CNSS au titre du régime de l’assurance maladie obligatoire de baseLes travailleurs non salariés souhaitant bénéficier des dispositions de cette mesure, doivent :- Entamer le paiement des cotisations dues au titre de la période 12/2023 et postérieure pendant la période d’éligibilité allant du 01/2024 au 04/2024 ;- Payer régulièrement les cotisations pendant une période de douze mois consécutifs qui commence, à partir du mois qui suit le mois du premier paiement effectué par les travailleurs non salariés.Il est également à noter que les travailleurs non salariés éligibles à l’annulation, seront soumis à une période de stage pour l’ouverture de droit à l’assurance maladie obligatoire de base, fixée à trois mois à compter du mois qui suit le mois du premier paiement.Le paiement des cotisations courantes dues est effectué via le lien électronique dédié aux travailleurs non salariés https://www.cnss.ma/bpc-payement/assure/tns/ ou à travers les points de proximité.Pour plus d’informations, les travailleurs concernés sont priés de contacter le centre relation client sur le numéro 3939.