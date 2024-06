Anker Innovations envisage de tirer parti de la croissance économique rapide au Maroc

"Anker Innovations", une marque mondialement reconnue pour ses accessoires électroniques, envisage de tirer parti de la croissance économique rapide au Maroc, a déclaré, vendredi à Marrakech, Muhammed Abid Khan, directeur général de Anker Innovations Morocco.



L'entreprise souhaite capitaliser sur cette dynamique "le plutôt possible", a ajouté M. Khan dans un entretien accordé à la MAP, en marge de Gitex Africa Morocco tenu, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, du 29 au 31 mai à Marrakech.



Depuis sa fondation en 2011, Anker Innovations, a-t-il dit, s'est spécialisée dans les accessoires électroniques, tels que les chargeurs de téléphones portables, les câbles, les batteries rechargeables, les écouteurs et les dispositifs de sécurité.



En détaillant la stratégie de l'entreprise pour le marché marocain, M. Khan a souligné l'importance de proposer des produits technologiquement avancés. "Notre stratégie consiste à apporter les bons produits pour le Maroc, en nous assurant que nous sommes technologiquement avancés dans l'offre de nos produits," a-t-il tenu à expliquer.



Il a, dans ce sens, fait savoir que l'entreprise collaborera avec des partenaires en ligne et hors ligne pour garantir l'accessibilité de ses produits à tous les consommateurs marocains. Sur le déploiement de la marque au Maroc, M. Khan a annoncé que les produits seront disponibles d'ici fin juin.



"Nous sommes en route vers le Maroc et d'ici fin juin, vous nous verrez dans la plupart des détaillants, chez nos partenaires, et sur notre boutique en ligne. Nous sommes sûrs que notre réception au Maroc sera la meilleure," a-t-il déclaré.



Enfin, M. Khan a fait savoir que ce qui rend Anker spéciale, c'est surtout la haute qualité et la performance fiable de ses produits. L'offre que nous apportons aux clients est très attractive car nous leur offrons les meilleures technologies innovantes," a-t-il affirmé. Et de conclure, qu'en mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction client, Anker se positionne comme un acteur clé dans le secteur des accessoires électroniques, prêt à répondre aux attentes des consommateurs marocains avec des produits de haute performance et technologiquement avancés.



Gitex Africa 2024, qui a vu la participation de plus de 1.500 exposants représentant plus de 130 pays, se positionne comme un hub favorisant les échanges sur les derniers développements technologiques.