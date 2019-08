Alimentation : 4 astuces simples pour réduire le sucre

Le sucre contribue activement à augmenter les risques de diabète, d'obésité, de maladies cardiovasculaires et de caries. Bien que le sucre soit naturellement présent dans les fruits et les légumes, ce type de sucre n'a que peu d'effet sur notre santé. Les sucres dangereux pour notre organisme sont les sucres ajoutés présents dans la nourriture industrielle.



1. On dit adieu aux boissons sucrées

Ça pourrait sembler évident et pourtant. On sait déjà que le soda contient une très grande quantité de sucre, mais c'est aussi le cas des jus qualifiés de "sains" comme les jus de fruits et les smoothies. En moyenne, 450 ml de jus de pomme contient 49 grammes de sucre (soit 12 cuillères à café).

Notre corps ne transforme pas les calories de la même manière lorsque l'on consomme du liquide ou du solide. Les personnes consommant donc beaucoup de boissons sucrées ne mangeront pas moins pour compenser. Pour vous rafraîchir, on vous conseille un thé glacé maison (sans sucres ajoutés) ou encore de l'eau gazeuse avec du concombre et de la menthe.



2. On réduit les desserts sucrés

Gâteaux, tartes, glaces... on le sait, les desserts contiennent beaucoup de sucres ajoutés. Si vous avez un véritable bec sucré, des solutions peuvent remplacer votre pain au chocolat du matin. Les fruits sont naturellement sucrés et apportent de nombreux compléments comme des fibres qui aident au transit intestinal. Le chocolat noir est aussi une bonne alternative, il est pauvre en sucre, riche en calcium et en vitamine B12.



3. On fait attention aux aliments

étiquetés "healthy"

De nombreux aliments considérés comme sains sont pourtant pleins de sucres ajoutés. Le granola, les barres de protéines et les fruits séchés contiennent énormément de sucre. On peut remplacer ces aliments par des noix, pleines d'oligo-élements et de protéines, des fruits non séchés ou encore un oeuf (à consommer en petite quantité car le jaune est assez gras), plein de protéines et de vitamines.



4. On évite les sauces avec

beaucoup de sucre

On ne le sait pas toujours, mais le ketchup, la sauce barbecue et la sauce chili contiennent de nombreux sucres ajoutés. A ces sauces, on préférera les herbes aromatiques qui donnent beaucoup de goût aux aliments, ou encore la moutarde qui ne contient pas de sucre et qui n'est pas calorique. Le pesto est aussi pauvre en sucre, ainsi que la mayonnaise (qui, attention, est riche en gras).

Diminuer sa consommation de sucre requiert un peu d'entraînement, et nécessite avant tout de lire les étiquettes et d'utiliser des applications qui peuvent simplifier la vie, comme Yuka. Diminuer les sucres ajoutés, c'est bon pour notre santé ! Pour se sentir satisfait, on préférera les aliments à base de céréales complètes qui libèrent des sucres lents tout au long de la journée et qui augmentent la sensation de satiété.