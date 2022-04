Al Aqsa. La mosquée d’Al Israâ et Al Miiraj

Elle a été construite au septième siècle à Al Qods et est le troisième lieu saint de l’Islam, après la Mecque et Médine. C’est la plus grande mosquée d’Al Qods avec cinq mille personnes, cependant le site peut en accueillir des centaines de milliers. Ce lieu est très symbolique et spirituel, car en effet comme Allah dit, le Prophète voyagea de La Mecque jusqu’à Al Qods dans cet endroit et a prié devant tous les prophètes et messagers. « Gloire et Pureté à Celui qui de nuit, fit voyager son serviteur (Muhammad), de la Mosquée Al-Haram à la Mosquée AlAqsa dont Nous avons béni l’alentour, afin de lui faire voir certaines de Nos merveilles ».



C’est en direction de cette mosquée que les musulmans tournèrent leur visage avant que la qibla se redirige vers la Kaaba comme nous le raconte le compagnon Anas « Nous avons prié en compagnie du Prophète 16 ou 17 mois vers le Quds, puis nous avons changé pour la mosquée de la Mecque ». (Muslim)



Un deuxième fait important qui vient s’ajouter à tout cela est qu’elle fut construite 40 ans après la Kaaba. Elle a su garder toute son importance au niveau historique mais aussi spirituelle car la prière en ce lieu est très prisée par les musulmans. En effet, le Prophète nous dit dans un hadith que « La prière accomplie dans la Mosquée sacrée de La Mecque est égale à cent mille prières faites ailleurs. La prière accomplie dans ma Mosquée est égale à mille prières faites ailleurs. Et la prière accomplie dans la Mosquée AlAqsâ équivaut à cinq cents prières faites ailleurs».



Selon les historiens durant la période chrétienne, ce lieu était à l’abandon jusqu’à l’apparition de l’Islam. La mosquée détient une forme tout à fait particulière car construite sous forme de quadrilatère entourée de murs, ce qui lui confère un charme tout à fait particulier. De 679 à 688, la mosquée était encore construite de façon rudimentaire et n’avait pas encore connu ses premiers grands travaux et rénovations. Elle était encore faite de poutre mais pouvait tout de même accueillir environs trois mille personnes.



De 685 à 705: le calife Abdoul Malik construit le dôme du Rocher et en 748 puis 1033, la mosquée subit une destruction due à un tremblement de terre mais est rénovée bien entendu par la suite. En l’an 900, la longueur de la mosquée était de 450 mètres pour une largeur de 300 mètres. On dénombre 3000 poutres en bois et plus de six cents piliers. Vers l’an 1115, à l’époque des croisades, la mosquée fut dénaturée : une partie d’elle fut changée en habitations destinées aux chevaliers et l’autre en église; et ce jusqu’à sa récupération par Salâh AdDîn Al Ayyoubi (Saladin) vers 1204. Ce dernier fit venir le minbar de Nour Adine Zanki et l’installa à la mosquée Al Aqsa. En 1969, la mosquée fut brûlée: le minbar et le plafond en bois de son côté sud-est ont été consumés.