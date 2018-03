Abderrahmane Youssoufi fêté par d’éminentes personnalités nationales et internationales

Il est des hommes dont le nom s’imbrique indéfectiblement dans l’Histoire de leur pays et demeure à jamais gravé dans la mémoire de leur peuple. Abderrahmane Youssoufi en fait partie.

Emmuré dans un silence duquel il n’est sorti que fugacement et fort peu, cet homme qui a fui les projecteurs depuis qu’il a quitté la Primature en 2002, a non seulement assuré la transition entre Feu Hassan II et S.M Mohammed VI et présidé aux destinées du gouvernement d’alternance entre 1998 et 2002, mais il a aussi joué un rôle notable dans nombre d’étapes marquantes de notre histoire récente depuis la lutte pour l’Indépendance, jusqu’à celle de l’alternance consensuelle.

Le fait qu’il ait décidé d’en témoigner en son 94ème anniversaire est en lui-même un évènement historique d’autant plus important qu’il émane d’un homme qui a écrit l’histoire et qui en a vécu le déroulement en militant engagé et en homme politique fidèle à ses convictions de gauche et à sa stature d’homme d’Etat qui n’a d’autre finalité que servir ses concitoyens.

Ses mémoires intitulés : « Ahadite Fi Ma Jara » retracent son parcours et mettent en lumière tous les évènements qui ont jalonné sa vie depuis l’enfance dans la capitale du Détroit jusqu’à son retrait de la vie politique, en passant par le rôle qu’il a joué dans le mouvement de lutte pour le recouvrement de l’indépendance, ses relations avec le martyr Mehdi Ben Barka, son opposition au régime, son accession aux commandes de l’Union socialiste des forces populaires et sa présidence du gouvernement de l’alternance qui a facilité la transition du Trône.

Autant d’évènements que les participants venus nombreux à la cérémonie d’hommage organisée, jeudi à Rabat, à l'occasion de la parution de cet ouvrage en trois tomes ne pouvaient qu’avoir en mémoire.

Pour lui, la solennité qui sied à pareille circonstance, cette cérémonie a débuté au rythme de l'hymne national du Royaume en présence des conseillers de S.M le Roi, André Azoulay et Abdellatif Menouni, ainsi que de ministres, parlementaires, diplomates et représentants de la société civile.

Dans l’allocution qu’il a prononcée en l’occasion, Abderrahmane Youssoufi a déclaré : «Les trois parties de ce livre, coordonnées par M'barek Bouderka, retracent une partie de mes mémoires et constituent l'occasion de se remémorer nos valeurs nationales et les leçons qu'on a apprises grâce au militantisme de plusieurs générations de Marocains depuis la création du mouvement national lors des années 30 du dernier siècle ».

Ces valeurs constituent, encore, les bases du parachèvement de l'édification du Maroc d'aujourd'hui et de demain, le Maroc des libertés, de la démocratie et des institutions, ainsi que de la défense de notre intégrité territoriale sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il poursuivi.

L'ouvrage revient sur une expérience politique vécue de différents points de vue, que ce soit à l'époque de la résistance contre les forces occupantes ou à celle de l'indépendance vécue à la fois aux niveaux de l'opposition et du gouvernement, a-t-il ajouté.

A cet égard, il s'est dit convaincu que ce livre constitue une partie d'un «héritage marocain riche qui fait notre fierté en tant que patrimoine civilisationnel façonné de génération en génération», notant que cette publication fera l'objet de recherches pour les historiens, les politologues et les sociologues, et d'interprétations pour les supports médiatiques.

Abderrahmane Youssoufi a également tenu à remercier l'assistance et l'ensemble des organisateurs, à leur tête Driss Jettou, d’avoir choisi la date du 8 mars qui coïncide avec son anniversaire pour lui rendre hommage, d’autant plus qu’elle correspond à la Journée internationale de la femme, affirmant que les jeunes et les femmes constituent un potentiel considérable à même d’assurer une transition positive dans le pays.

D’une voix fatiguée mais déterminée, il a ajouté que le récit de son expérience politique était son héritage pour le Maroc et que ses mémoires s’adressaient en priorité aux jeunes et aux femmes qui sont, selon lui, les clefs d’un avenir progressiste au Maroc.

«J’étais réticent à l’idée de rédiger ou d’autoriser des mémoires de mon vivant mais j’espère que les nouvelles générations auront une lecture positive du passé pour édifier un futur basé sur le dialogue et non pas sur la violence ou la pensée unique», a-t-il noté sous les applaudissements nourris des participants.

Il n’a pas omis, à ce propos, d’adresser un message aux nouvelles générations, tout en saluant la passion de celles-ci pour son histoire et sa patrie, et l’intérêt particulier qu’elles portent vis-à-vis de son pays. Ainsi, il s'est dit convaincu que ces générations «sont conscientes que la force des nations réside dans sa réconciliation avec son passé et sa bonne lecture de son présent, et ce pour édifier un avenir plein de réussite et de progrès», précisant qu’il demeurait optimiste quant aux capacités de ces générations, armées des leçons et des valeurs du passé et du présent, à construire un avenir meilleur.

De son côté, M'Barek Bouderka, qui a veillé à l’élaboration et à la préparation de ce livre, a indiqué que cette publication, constituée en totalité des interventions et des interviews de Abderrahmane Youssoufi, reflète les orientations idéologiques et politiques de ce militant, depuis son élection de la tête de l’USFP, après la disparition de son ami Feu Abderrahim Bouabid, mettant en avant son interaction pour faire du Royaume un pionnier de l’expérience démocratique.

Il a également salué l’appel de Abderrahmane Youssoufi pour attribuer aux artères des pays maghrébins les noms d’anciens résistants en reconnaissance à leur rôle primordial dans l’indépendance des pays du Nord d’Afrique.

Tout en louant la fidélité dont il a toujours fait preuve à l'égard de ses amis et ses compagnons, il a mis l'accent sur la haute sollicitude dont S.M le Roi l’a entouré lors de son hospitalisation suite à une maladie respiratoire.

Pour sa part, l'ancien Premier ministre espagnol, Felipe Gonzalez, a qualifié Abderrahmane Youssoufi de «grand résistant» ayant milité pour l'indépendance, la démocratie, la justice sociale et l'intégrité territoriale de son pays.

L’ancien secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), a souligné, à cette occasion, l'importance de préserver les mémoires d’Abderrahmane Youssoufi en vue d'édifier un avenir meilleur.

L’ancien diplomate algérien, Lakhdar Ibrahimi, a indiqué, quant à lui, qu’il partageait avec ce dernier les préoccupations et les soucis du projet maghrébin qui est toujours envisageable, ainsi que de la cause palestinienne qui doit rester une première priorité, assurant que cette cérémonie d’hommage constitue l’occasion de se rassembler autour de lui et de poursuivre le chemin vers le but escompté, celui de l’édification maghrébine.

Ce livre comprend des vérités historiques riches sur le Maroc, ainsi que sur la lutte des peuples maghrébins marquée par des réussites mais aussi des échecs, a-t-il poursuivi, se félicitant des réalisations de l’homme qui avait conduit le gouvernement de l’alternance en faveur du Maroc, des pays maghrébins, arabes et africains.

Après avoir loué ses qualités, sa fidélité à sa patrie et à ses amis et son engagement indéfectible en faveur du Maghreb, il a indiqué que l’espoir de l'édification maghrébine, qui constitue un droit des peuples de la région, est toujours présent.

«L’édification du Maghreb arabe est un objectif qui requiert la lutte et l’action», a-t-il martelé, saluant, de passage, Mme Hélène, épouse d’Abderrahmane Youssouf, ainsi que toutes les femmes du monde à l’occasion de la Journée internationale de la femme.

Dans la même lignée, le militant égyptien, Mohamed Fayek, a relevé que cet hommage tellement attendu est le couronnement d’une vie pleine de succès d’un homme qui a sacrifié sa vie à son pays, mais aussi au monde arabe à travers les mouvements de libération.

Acteur actif dans l’action arabe et africaine, Abderrahmane Youssoufi a fait de la défense des droits de l’Homme et des valeurs universelles une priorité absolue pour lutter en faveur de la justice, a enchaîné le président du Conseil national égyptien des droits de l'Homme.

Abderrahmane Youssoufi a participé à la création de l’Organisation arabe des droits humains, organisme que l’honoré a enrichi avec son expérience et sa sagesse, a rappelé le responsable égyptien, faisant savoir qu’il avait défendu l’Organisation pour obtenir le statut consultatif au sein du Conseil économique et social des Nations unies et qui avait, en tant que Premier ministre, fait de la défense des droits de l’Homme son cheval de bataille, en plus d’accorder un intérêt spécial à la promotion de la situation de la femme et la réalisation de l’égalité.

Fathallah Oualalou a, à son tour, mis l’accent sur les qualités humaines d’Abderrahmane Youssoufi et sa lutte acharnée en faveur des droits humains, de l’indépendance du Maroc, de son intégrité territoriale, et de son évolution politique, économique et sociale, ajoutant que ce dernier forme, aux côtés de Mehdi Ben Barka et Abderrahim Bouabid, un trio de référence.

Dans une allocution de présentation, l’ex-financier du Royaume a mis en avant le grand esprit patriotique d’Abderrahmane Youssoufi qui a contribué à la mise en place des premiers noyaux de la résistance, de l'armée de libération et de la solidarité avec la révolution algérienne contre les forces coloniales françaises, tout en défendant les valeurs des droits humains.