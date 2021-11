Abderrahim Taleb aux commandes de l’OCS

Abderrahim Taleb vient de signer un contrat de deux ans en tant que nouvel entraîneur de l’Olympique de Safi (OCS), section football.

Il succède ainsi à Faouzi Jamal, qui vient de se séparer à l’amiable avec le club de la cité de l’océan.



Considéré comme l'un des entraîneurs les plus expérimentés du championnat national, Abderrahim Taleb entamera sa mission par le match contre le Wydad de Casablanca.

A noter que Abderrahim Taleb a dirigé plusieurs équipes, notamment le Moghreb de Tétouan, le Wydad de Fès, le CODM de Meknès, le Moghreb de Fès, le WAC, le Difaâ Hassani Jadidi, la Renaissance de Berkane (RSB), l’Ittihad de Tanger, l'Association Sportive des Forces Armées Royales et le TAS.



A l’issue de la 10è journée de la Botola Pro D1, l’OCS occupe la 12è position avec 9 points (une victoire, 6 nuls et 3 défaites).