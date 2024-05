Abdelkader El Ansari : Des perspectives prometteuses s'offrent au partenariat sino-marocain

Des perspectives prometteuses s'offrent au partenariat entre le Maroc et la Chine, deux pays liés par des relations d'amitié de longue date, a indiqué l’ambassadeur du Maroc en Chine, Abdelkader El Ansari, dans des entretiens accordés à des médias chinois.



Dans une interview avec le quotidien chinois Global Times, M. El Ansari a indiqué que la Chine est le premier partenaire économique du Maroc en Asie et son troisième au niveau mondial, soulignant les opportunités “importantes” de coopération et d’échange entre les deux pays.



Il a, dans ce sens, rappelé que les relations bilatérales ont pris un nouvel élan depuis la visite historique de SM le Roi Mohammed VI en Chine en 2016, une visite qui a culminé avec le lancement d'un partenariat stratégique entre les deux pays.



Le lancement de ce partenariat stratégique a permis de renforcer davantage les relations économiques et commerciales entre les deux pays, a-t-il poursuivi, affirmant que le Maroc est prêt à accueillir davantage d’entreprises chinoises souhaitant s’implanter dans le pays.



Outre les investissements chinois au Maroc dans l’écosystème automobile (pièces de rechange, composantes électroniques, production de pneus ..), l’ambassadeur a évoqué le secteur des véhicules électriques, où la Chine est pionnière, et qui offre également des opportunités d’investissements mutuellement bénéfiques pour les deux pays.



Il a ainsi rappelé que le Maroc offre aux investisseurs chinois non seulement un environnement d’affaires avantageux, mais également un bon accès aux marchés et une main-d’œuvre qualifiée dans plusieurs domaines.



M. El Ansari a également évoqué la coopération entre le Maroc et la Chine dans le cadre de l'initiative "la Ceinture et la Route" (BRI), notant que les deux pays ont identifié plusieurs projets à mettre en place dans ce sens, ciblant quatorze secteurs économiques et sociaux, dont l’infrastructure, la santé, l’agriculture, les énergies renouvelables et l’industrie à haute valeur ajoutée.



Dans un autre entretien avec la chaîne de télévision chinoise d’expression arabe “China Arab TV”, l'ambassadeur a expliqué que le Maroc, à la faveur de la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, et de par sa stabilité politique, sa situation géostratégique et son potentiel économique, offre de “réelles opportunités” pour développer le partenariat économique et commercial entre le Maroc et la Chine.



Il a, dans ce sens, relever l’organisation de nombre d’événements pour présenter aux investisseurs, entrepreneurs et hommes d'affaires chinois le potentiel du Maroc, ajoutant que des efforts sont déployés pour faciliter les démarches administratives aux investisseurs.

Il a, en outre, indiqué que des visites d’échange sont organisées de part et d’autre, avec une attention particulière accordée à la coopération régionale et décentralisée entre un certain nombre de régions marocaines et chinoises.



Le diplomate est aussi revenu sur l’organisation par le Maroc, aux côtés de l’Espagne et du Portugal, de la Coupe du monde 2030, offrant ainsi de nouvelles perspectives d’investissement pour les entreprises chinoises.



Par ailleurs, le diplomate a mis en avant le flux des touristes chinois enregistré au Maroc à la faveur de la décision Royale de 2016 d’exempter les ressortissants chinois de visa, soulignant dans ce sens les échanges culturels entre le Maroc et la Chine, deux pays aux civilisations séculaires qui entretiennent des relations d’amitié solide, davantage consolidées par les échanges entre les deux peuples.