Abbas Ibn Firnas ou Abbas Qasim Ibn Firnas ou Armen Firman (Ronda dans la capitale Tokoronna 810 - Cordoue 887), était un humaniste, scientifique, chimiste et poète. C’était un spécialiste de la taille du cristal de roche et un chercheur quant au moyen de permettre à l’homme de voler. C’était un Andalou de confession musulmane.



Il est né dans une famille musulmane à Ronda dans la capitale Tokoronna, dirigée par les Kurra des Banû Ifrân sous le règne des Omeyyades. De plus, ses ancêtres ont participé à la conquête de la péninsule Ibérique.



Les biographes le présentent comme un philosophe brillant ; il a donc reçu la formation classique de cette époque, ce qui signifie qu’il a fait des études scientifiques et a donc été en contact avec les restes des sciences antiques que les musulmans de cette époque compilaient. Il a notamment étudié la chimie, la physique et l’astronomie.



Dans sa jeunesse, il étudia un peu toutes les sciences dont l’astronomie, la chimie et la physique. On sait qu’il travailla à organiser une manufacture de verre obtenu à partir du sable et de roche et qu’il conçut un système de mesure du temps (Al-Maqata).



Il fut un des premiers à se rendre à Cordoue (en Espagne musulmane) sous le règne d’Ibn Abdur Rahman Muhannad al-Amir. Dans cette ville prestigieuse, il enseigna la musique qui, à cette époque, représentait une branche des mathématiques.



Pythagore avait jeté les bases scientifiques de cette discipline et personne ne voyait pour quelle raison il aurait fallu en modifier l’approche.



Mais s’il a continué à fréquenter cette cour durant le règne du successeur Muhammad Ier (852-886), c’est pour ses nombreuses inventions, dont certaines sont évoquées par les historiens. Ibn Firnas a conçu une horloge à eau, la clepsydre appelée Al-Maqata-Maqata. Il a également été le premier à mettre au point la technique de taille du cristal de roche; il a conçu une sphère armillaire pour visualiser le mouvement des astres et un planétarium qu’il a construit chez lui. Ses aptitudes en poésie et son savoir-faire en astrologie lui ont permis d’être introduit à la cour d’Abd al-Rahman II (822-852) où il enseignera la poésie.



Mais s’il a continué à fréquenter cette cour durant le règne du successeur Muhammad Ier (852-886), c’est pour ses nombreuses inventions, dont certaines sont évoquées par les historiens.



Il a également été le premier à mettre au point la technique de taille du cristal de roche dans le monde musulman. Pour cela, il a été crédité de l’invention de la pierre de lecture ; cependant les Grecs taillaient déjà les cristaux depuis l’Antiquité et l’empereur Néron disposait déjà d’une émeraude taillée pour corriger sa myopie ; il s’agissait donc d’une redécouverte ou d’une application des textes anciens, ce qui permit surtout de ne plus importer les quartz taillés en Egypte.



En 852, Ibn Firnas décide de voler en se lançant depuis une tour de Cordoue à l’aide d’un énorme manteau pour amortir sa chute. En 880, à l’âge de 70 ans, il se fait confectionner des ailes en bois recouvertes d’un habit de soie qu’il avait garni de plumes de rapaces. Il se lance d’une tour surplombant une vallée, et, même si l’atterrissage est mauvais (il s’est fracturé deux côtes), il resta dans les airs un certain temps en vol plané. Il fut observé par une foule qu’il avait par avance invitée.



L’historien du XVIIe siècle, Al Maqqari, qui rapporte cette histoire, attribue son échec à l’absence d’une queue à son appareil. Il meurt sept ans après, en 887. Léonard de Vinci suivit une approche semblable et rajouta une queue mais le système imaginé n’avait vraiment pas assez de surface de sustentation pour fonctionner correctement et il faudra attendre Ader ou les premiers planeurs du XIXe siècle comme ceux d’Otto Lilienthal pour voir ce concept hérité de la légende d’Icare véritablement fonctionner.



Dans les pays musulmans, il est indiqué que le premier homme à avoir essayé de réaliser le mythe d’Icare est Ibn Firnas, mille ans avant Ader.



Les Libyens ont produit un timbre-poste à son effigie, les Irakiens ont construit une statue le représentant sur la route de l’aéroport international de Bagdad, et ils ont donné le nom d’Ibn Firnas à un autre aéroport au nord de Bagdad. Un cratère sur la Lune porte le nom Ibn Firnas.