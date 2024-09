AGMA améliore son RNPG de 4,7% à fin juin

Le résultat net part du groupe (RNPG) de la société marocaine de courtage et de conseil en assurance et réassurance, AGMA, s'est élevé à 35,6 millions de dirhams (MDH) au premier semestre de 2024, en progression de 4,7% par rapport à fin juin 2023.



Le résultat net, lui, s'est établi à 37,4 MDH à fin juin 2024, en croissance de 5,4%, indique AGMA dans un communiqué.



Le chiffre d'affaires semestriel a progressé de 4,2% à 87,6 MDH, en comparaison à celui de la même période de l'exercice écoulé, et ce grâce à la réalisation de nouvelles affaires et la consolidation des contrats en portefeuille, fait savoir la même source.



En s’établissant à 48,5 MDH, le résultat d’exploitation a, quant à lui, augmenté de 1,6%, relève le communiqué.