ADII : les 7 objectifs du plan stratégique 2024-2028

Voici les sept objectifs fixés dans le cadre du nouveau plan stratégique 2024-2028 de l'Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) : 1. Accompagnement de la politique économique nationale et des projets structurants : • Contribution à la politique commerciale extérieure. • Capacités douanières pour l'Afrique (AfriDouane). • Attachés douaniers à l'étranger. • Tanger Med.



• Nador West Med.



2. Adaptation de la fiscalité douanière et mobilisation des recettes : • Refonte du Code des Douanes et Impôts Indirects. • Taxe carbone.



• Produits pétroliers.



• Contentieux. • Recouvrement et Restes à Recouvrer (RAR).



3. Consolidation de la transformation numérique et renforcement du partenariat : • Adaptation de BADR (Base Automatisée des Douanes en Réseau) aux nouvelles technologiques. • Adaptation des supports déclaratifs. • Dématérialisation des formalités douanières. • AT (Admission Temporaire) des véhicules. • E-commerce. • Partenariat et Gestion de la Relation Client (GRC). • Refonte ADIL.



4. Contribution à la protection de l'économie et à la compétitivité des entreprises : • Domiciliation. • Dispositif de renseignement. • Sélectivité des contrôles. • Contrôle a priori.



• Amélioration des moyens technologiques de contrôle.



• Intégration de l'Intelligence artificielle.



• Solution de Tracking avec géolocalisation.



5. Lutte contre le trafic illicite et contribution à la protection des citoyens : • Lutte contre la fraude et la contrebande. • Contrôle des voyageurs.



• Garantie des métaux et pierres précieux.



6. Renforcement de la gouvernance interne et de la qualité du service : • Gouvernance des données. • Plateforme BIG DATA du ministère de l’Économie et des Finances.



• Refonte intranet.



• Contrôle interne. • Recherche & Innovation.



• Performance individuelle et collective.



7. Renforcement des capacités internes : • Réingénierie de la formation. • Gestion des carrières. • Renforcement des capacités des brigades. • Conditions de travail.



• Prestations sociales.