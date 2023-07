A nous Paris

Issam Chraï

Entraîneur du Maroc

Les joueurs ont lutté jusqu'au bout



"Il ne faut pas oublier que le Mali est une équipe forte. Les joueurs se sont bien battus jusqu'au bout (…) Je félicite les joueurs, le match était très difficile, on savait que le Mali est coriace. Le plus important est la victoire, on a atteint le premier objectif, à savoir la qualification aux JO. Certes, il y a des choses à corriger, mais c’est à discuter plus tard (…) On a bien commencé le match et on a marqué un but. Nous devions continuer sur notre lancée, mais les Maliens ont commencé à jouer dans la profondeur. On a essayé quelques modifications tactiques, mais on a fini par encaisser le but d’égalisation. Notre erreur était de jouer derrière, ce qui leur a donné plus de confiance".



Badra Alou Diallo

Entraîneur du Mali

On a manqué de concentration



"Les jeunes ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Mais on a manqué de concentration. Il y a également eu de la fatigue, due à une préparation tardive. On a, également, perdu des éléments essentiels, blessés au cours du match (…) Félicitations au Maroc et bonne chance pour la finale. De notre côté, on va préparer le prochain match, qui sera difficile, car nous avons perdu des éléments importants pour blessure et on a joué aujourd’hui les prolongations".



MAP