A l'Opéra Bastille, une pièce aux mille choristes amateurs inspirée du monde sportif

Mille voix qui résonnent dans la grande salle de l'Opéra Bastille comme dans un stade: l'une des dernières répétions de "Crowd Out", une pièce hors norme inspirée du monde sportif, s'est tenue samedi dans l'enceinte parisienne.



Son compositeur, l'Américain David Lang, a cherché "des sons" et "des chants des supporters de football" et, "de ce matériau de culture populaire, il en fait une pièce aussi populaire puisque c'est une pièce pour amateurs", décrit pour l'AFP Myriam Mazouzi, directrice de l'académie de l'Opéra de Paris



La représentation au public est prévue lundi, dans le cadre de l'olympiade culturelle déployée en amont des Jeux de Paris, mais le spectacle a déjà été donné ailleurs dans le monde depuis quelques années, par exemple à Los Angeles (Etats-Unis) ou à Montpellier (sud de la France).



Parmi les participants, certains sont issus de chorales d'amateurs ou d'entreprise, ou encore des différents programmes d'éducation artistique et culturelle de l'académie. Les plus jeunes participants sont des collégiens, précise l'Opéra "C'est une expérience complètement inouïe parce que c'est une sorte d'objet musical non identifié", avance Fayçal Karoui, chargé de la direction musicale aux côtés de Dimitri Chamblas, qui signe la chorégraphie et la mise en espace



Repartis à la fois sur la scène et dans le public, les choristes menés par des chefs de choeur chantent, parlent, murmurent, tapent des mains en rythme, effectuent des mouvements, tantôt par groupes, tantôt tous ensemble.



"C'est très impressionnant", s'enthousiasme de son côté Émilie De Fos, 47 ans, psychologue qui participe au spectacle. "Derrière cette individualité que l'on peut sentir dans certains passages, il y a toute une unité et ce moment-là est très intense", confie celle qui voulait "tenter une expérience" et "se mettre dans une posture nouvelle".



"On n'a pas tous les jours l'occasion de venir faire des répétitions à l'Opéra Bastille. Et puis, de faire partie d'un tel ensemble, c'est beaucoup de concentration. (...) C'est vraiment une expérience insolite", note pour sa part Bérénice Vannesson, 43 ans, qui travaille dans la fonction publique hospitalière et fait également partie d'une chorale non professionnelle

Cette pièce permet ainsi de montrer qu'"un projet qui réunit des gens très divers, d'origine sociale, culturelle, professionnelle très différente, (...) ça fonctionne", se félicite Myriam Mazouzi.