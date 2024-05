8ème édition du Trophée de la Pena Madridista de Casablanca

Le président de l'association des supporteurs des Merengue, Larbi Bargach, a tenu récemment une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé l'organisation du 18ème Trophée de la Pena Madidista/Fondation Real Madid qui se déroulera les 11, 18, 25 mai et 1er juin sur les terrains du collège Juan Ramon Gimenez.



Ce tournoi qui regroupera les équipes issues des orphelinats et maisons d'accueil de la région de Casablanca comportera deux volets.



Le premier sera réservé à la 18ème édition du tournoi de football des garçons âgés de 9 et 10 ans composé de 8 équipes réparties en deux groupes.

Le second concernera la 12ème édition du tournoi MDJS/Pena réservé aux jeunes filles de 13 à 17 ans auquel prendront part 4 équipes.



Présidée par le consul général d'Espagne à Casablanca, cette conférence de presse a vu la participation des représentants des sponsors de cette manifestation socio-sportive.



Larbi Bargach a, par ailleurs, annoncé qu'une cérémonie d’ouverture est prévue le 10 mai à 16 heures au complexe Rahal et verra les U15 de l'équipe de Rahal donner la réplique à celle des U15 de l'Ecole Juan Ramon Gimenez.



Un autre match de gala entre les U10 de la Fondation du Real Madrid de Mohammedia et ceux de Rahal se déroulera le 1er juin au collège Juan Ramon Gimenez à l'occasion de la clôture de ce tournoi.



