58 candidats à l'immigration clandestine secourus à Tan Tan

58 candidats à l'immigration clandestine, dont une femme et un mineur, ont été secourus dimanche sur la côte de Tan Tan. Une barque a été retrouvée dimanche matin sur la côte, avec à son bord 58 immigrés clandestins, tous de nationalité marocaine, et qui étaient en danger, a déclaré à la MAP le délégué de la pêche maritime à Tan Tan, Youssef Fonoun. Il a précisé que ce bateau se trouvait à 45 milles à l'ouest du port de Tan Tan, ajoutant que ces personnes ont été évacuées vers le port sains et saufs. Selon M. Fonoun, cette opération a été menée avec l'aide du bateau de pêche côtière "Ouled Zeid" et en coordination avec la Marine Royale, la Gendarmerie Royale et les autorités locales. Ces candidats à l’émigration clandestine ont été hébergés au centre d'hébergement temporaire "Tegiria" relevant de l’Entraide nationale à Tan Tan.