25 MMDH de crédits garantis et octroyés en 2017 par la CCG

Près de 25 milliards de dirhams (MMDH) de crédits ont été garantis et octroyés au cours de l'exercice 2017 par la Caisse centrale de garantie (CCG), en progression de 18% par rapport à 2016, a annoncé, récemment à Rabat, son directeur général, Hicham Zanati Serghini.

Au cours de cette période, l'activité en faveur des TPME a poursuivi son essor totalisant 20,2 MMDH, soit une hausse de 23% par rapport à l'année 2016, bénéficiant ainsi à plus de 9.100 TPME, a précisé M. Serghini lors de la 32ème réunion du Conseil d'administration de la CCG, cité par un communiqué de la caisse.

En ce qui concerne l'activité dédiée aux particuliers, rapporte la MAP, elle a connu une progression de 2% en comparaison avec l'exercice précédent, mobilisant une enveloppe de crédits garantis de 5 MMDH en faveur de 22.000 bénéficiaires, a-t-il relevé.

Présidée par le ministre de l'Economie et des Finances, Mohamed Boussaid, cette réunion a été consacrée notamment à l'examen de l'activité de l'exercice 2017 ainsi qu'à la fixation des objectifs et des orientations stratégiques de l'institution et des moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre.

A l'ouverture de cette séance, M. Boussaid a réaffirmé l'engagement et la mobilisation du gouvernement pour créer une dynamique économique à même d'accompagner les chantiers stratégiques initiés par SM le Roi Mohammed VI pour le développement économique et social du pays à travers, notamment, l’appui à l’investissement, à l’intégration industrielle, à la consolidation de la compétitivité des PME marocaines et au renforcement de l’inclusion financière des ménages et des TPE.

Il a également souligné l’intérêt accordé par l’Etat en faveur des startups et des porteurs de projets innovants à travers l’opérationnalisation du Fonds Innov Invest en vue de faire du Maroc un hub régional et une destination de choix pour l’innovation et l’investissement dans l’économie d’avenir.

M. Boussaid a, par ailleurs, salué les performances réalisées par la CCG grâce à la poursuite de la diversification et à l’amélioration de l’attractivité de ses produits, indiquant que ces mesures ont permis à la caisse de développer de véritables synergies avec les principales institutions de financement et d’atteindre pleinement les objectifs fixés au service de l’appui au financement des TPME et des particuliers.

Le CA a approuvé, par la suite, les objectifs de production pour l’exercice 2018, le budget de l’institution pour ledit exercice ainsi que la nouvelle politique de gestion des risques.