2020, une année particulièrement chaude

S i vous avez senti que l’été dernier a été très chaud, vous n’avez pas tort puisque l’année 2020 est en passe de devenir l’une des trois années les plus chaudes jamais constatées. La décennie 2011-2020 sera aussi la plus chaude jamais observée et les six années écoulées depuis 2015 sont les plus chaudes, a révélé un rapport provisoire de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) sur l’état du climat mondial en 2020. Selon ce document, de janvier à octobre 2020, la température moyenne mondiale a été supérieure d’environ 1,2 °C à celle de la période de référence 1850-1900, utilisée comme approximation des niveaux préindustriels. L’évaluation de l’OMM place actuellement 2020 au deuxième rang des années les plus chaudes enregistrées à ce jour, après 2016 et devant 2019. La différence entre les trois années les plus chaudes est cependant faible et le classement établi par l’OMM pourrait changer une fois que des données seront disponibles pour l’année entière. La chaleur la plus remarquable a été observée en Asie du Nord, en particulier dans l’Arctique sibérien, où les températures ont été supérieures de plus de 5 °C à la moyenne. C’est fin juin que la chaleur sibérienne a été la plus forte. On a ainsi relevé 38,0 °C à Verkhoyansk le 20 de ce mois-ci, ce qui est provisoirement la température la plus élevée constatée au Nord du cercle arctique. La saison des incendies correspondante a été la plus active de ces 18 dernières années, selon les estimations des émissions de CO2 résultant des incendies. A noter également que l’année 2020 a enregistré un nouveau record au niveau du réchauffement océanique et plus de 80% des océans ont subi une vague de chaleur lors de cette année. Cette situation a de graves répercussions sur les écosystèmes marins, qui souffrent déjà de l’acidification des eaux due à l’absorption du dioxyde de carbone (CO2).