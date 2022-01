18 ans après, l’EN retrouve les quarts de finale de la CAN

Le Onze national est parvenu, mardi au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé, à décrocher son ticket pour le tour des quarts de finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations, dont les débats se déroulent actuellement au Cameroun. L’EN s’est qualifiée aux dépens de son homologue malawite, scellant le sort de la partie sur le score de deux buts à un. Après les matches de poules au cours desquels les Lions de l’Atlas s’étaient contentés d’assurer l’essentiel, devant le Malawi, ils ont fait mieux, en sortant leur match référence. Pourtant l’entame de l’opposition n’a pas été à leur avantage après avoir été cueillis à froid par une équipe adverse qui a ouvert la marque sur un joli but de Gabadinho Mhango qui, sur un tir des 35 mètres, a déjoué la vigilance du gardien Yassine Bono en le lobant. Une ouverture du score qui n’a aucunement affecté le moral du groupe qui s’était relancé dans ses manœuvres en vue de remettre le plus vite possible les pendules à l’heure. Ce fut alors un match à sens unique avec un Achraf Hakimi des grands jours qui déroulait sur le flanc droit offrant bon nombre d’occasions à la paire d’attaquants, En Nseyri et El Kaabi qui, hélas, ont une fois encore manqué de réussite. Si Hakimi a brillé de mille feux, les autres joueurs alignés par le sélectionneur Vahid Halilhodzic ont rendu, eux aussi, une copie convaincante, particulièrement les deux milieux Selim Amallah et Imran Louza au four et au moulin. Ils ont fourni un travail de sape qui a fini par apporter ses fruits juste avant la fin du premier half, suite à une réalisation de Youssef En Nseyri, désormais en droit de se targuer d’être l’unique joueur marocain à avoir inscrit des buts lors de trois phases consécutives de la CAN. Un but qui a fait beaucoup de bien aux joueurs de l’EN qui ont abordé le second half pied au plancher. Malheureusement, l’efficacité a continué à faire défaut et il a fallu attendre un coup de pied magistral d’Achraf Hakimi (70è) pour doubler la mise et offrir la victoire et la qualification à l’équipe du Maroc aux quarts de finale, tour qu’elle n’a plus disputé depuis l’édition tunisienne de 2004. Autre satisfaction lors de ce match face au Malawi reste l’entrée en jeu pour la première fois de Rayane Mmaye, forfait lors de la phase des seizièmes de finale. Un peu plus d’une demi-heure de jeu a suffi à l’attaquant de Ferenvahoç pour montrer sa classe et son talent et que son come-back sera d’un grand apport pour l’EN lors des prochains matches. A commencer par celui des quarts de finale prévu dimanche prochain, toujours au stade d’Ahmadou Ahidjo, contre l'Egypte, vainqueur de la Côte d’Ivoire.

A noter que la journée de mardi a vu également la qualification du Sénégal pour les quarts de finale au détriment du Cap-Vert. Les Lions de la Terranga ont remporté cette partie par 2 à 0, buts de Sadio Mamé (63è) et Bamba Dieng (90+2). Le Maroc et le Sénégal rejoignent ainsi la Gambie et le Cameroun qualifiés, lundi, aux quarts, après avoir battu respectivement la Guinée (1-0) et les Comores (2-1).