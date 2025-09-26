Augmenter la taille du texte
15.000 coureurs attendus à la 36ème édition du MIM

Samedi 27 Septembre 2025

15.000 coureurs attendus à la 36ème édition du MIM
15.000 coureurs attendus à la 36ème édition du MIM
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 36ème édition du Marathon international de Marrakech aura lieu dimanche 25 janvier 2026 dans un cadre des plus majestueux de l’emblématique ville impériale des Almohades.

Ce rendez-vous, initié et organisé par l’Association Le Grand Atlas (AGA), sous la présidence du professeur Mohamed Knidiri, directeur de cet évènement sportif fort de ses 36 ans, se veut populaire et multi générationnel.

Le MIM n'a plus rien à prouver avec toujours une pluie de records, le nom de cet événement sportif mondial ne porte pas la bonne audience sportive de tout un continent pour rien.
Pour le professeur Mohamed Knidiri :  « Le MIM c’est tout un travail d’haleine et de sérieux, c’est un véritable trésor caché qui se dévoilera au fil des kilomètres à parcourir par les milliers de coureurs (15.000) des quatre coins du globe et qui participeront à l’un des plus prestigieux marathons du monde».

Le Marathon international de Marrakech est le plus important et le plus grand d’Afrique. Il s’agit, en effet, d’une merveilleuse course champêtre au cœur des paysages uniques de la séculaire ville ocre. Le tracé sera l’occasion pour les athlètes de traverser les belles artères et les remparts historiques de cette cité impériale, fortifiée par sa culture ancestrale et ses monuments séculaires grandioses. Ce qui promet pour les passionnés de courses à pied une épreuve qui ne manquera pas d’être crânement disputée.

Au programme de cette 36ème édition, un itinéraire des plus verdoyants avec des vues imprenables sur les fameux jardins de la Ménara, la mythique Mosquée de Koutoubia, un circuit considéré parmi les plus rapides au monde.

Zohra J. Wolltcheva

Libé

