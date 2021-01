1.776 douars ciblés par le Plan national de lutte contre la vague de froid

Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Noureddine Boutayeb, a mis en avant, mardi à Rabat, les efforts déployés dans le cadre du Plan national pour faire face à la vague de froid, au titre de la saison hivernale 2020-2021. Ce plan national cible 1.776 douars dans 235 collectivités territoriales relevant de 27 provinces, a précisé le responsable, qui répondait à une question centrale à la Chambre des conseillers, soulignant que 147.000 familles sont concernées (755.000 personnes). Selon Noureddine Boutayeb, les 1.776 douars, qui forment 6% de l'ensemble des douars du Royaume, représentent 2% de la population marocaine et 6% de la population du monde rural. Il a, dans ce contexte, indiqué que depuis octobre, 6.237 femmes enceintes ont été recensées et une prise en charge a été assurée à celles en stade avancé de grossesse (1.397), dans des maternités et des centres de santé, ajoutant que 4.109 personnes en situation de rue ont bénéficié d'assistance et 18.352 repas ont été distribués dans les zones reculées. Le ministre délégué a, également, fait état de la mise à disposition de 6.797 couvertures et la fourniture de prestations médicales à 3.330 bénéficiaires, grâce à l'organisation de 1.119 unités de santé mobiles et de 151 caravanes médicales. Il a été, aussi, procédé à l'ouverture de 415 tronçons routiers, dont 77 nationaux, 94 régionaux, 180 provinciaux et 64 autres routes non classées, a-t-il ajouté. En outre, plus de 40 douars ont été désenclavés, sans oublier le soutien apporté par les équipes d'intervention par hélicoptère et l'instauration des barrières à neige, a-t-il poursuivi, notant qu'il a été aussi décidé, à titre préventif, de suspendre les cours dans 3.050 établissements scolaires. Le responsable gouvernemental a rappelé les mesures de prévention prises, dont la dynamisation du centre de pilotage et la mobilisation de plus de 800 chauffeurs d'engins, mis à la disposition des services extérieurs du ministère de l'Equipement et du Transport. Dans le même cadre, 1.738 personnes ont été chargées de la communication, en plus de la fourniture des produits de base aux zones concernées et l'identification et l'aménagement de 1.047 plateformes d'atterrissage des hélicoptères. Dans sa réponse à une autre question sur "le rôle des régions et des communes face aux répercussions de la Covid-19", le ministre délégué a indiqué qu'il a été procédé au suivi de la propagation du virus, à travers la collecte d'échantillons des eaux usées à Casablanca, Marrakech, Tanger et Fès, et ce dans un premier temps. Cette démarche vise, selon lui, à vérifier si le coronavirus se propage ou pas