​Stage de l’EN féminine à Maâmora

L'entraineur de la sélection nationale féminine de football, Reynald Pedros, a convoqué vingt-six joueuses pour un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football à Salé, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF).



Ce stage intervient dans le cadre de la double confrontation amicale face à la Zambie, les 22 et 26 septembre (19h00), respectivement, au stade Père Jégo de Casablanca et au Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, précise la Fédération, ajoutant que ces rencontres servent de préparation aux prochaines échéances.



Voici, par ailleurs, la liste des joueuses convoquées : Ermichi Khadija (AS FAR), Zouhair Assia (Chabab Mohammedia), Arrouaissa Ines (AS Cannes/FRA), El Arari Zineb (Renaissance Berkane), Ait El Haj Hanane (AS FAR), Benzina Nouhaila (AS FAR), Boukhaimi Siham (AS FAR), Chhiri Ghizlane (AS FAR), El Chad Nisrine (LOSC Lille/FRA), Mrabet Slack Yasmine Katie (Levante Las Planas/ESP), Seghir Sabah (FC Bâle/SUI), Redouani Zineb (AS FAR), Badri Najat (AS FAR), Chebbak Ghizlane (AS FAR), Kassi Sarah (FC Fleury/FRA), Nakkach Elodie (Servette FC/SUI), Amani Salma (Ittihad/KSA), Ayane Rosella (Totenham Hotspur/ENG), Chappelle Kenza (RC Strasbourg/FRA), Hassani Samya (SC Telstar/NED), Jraidi Ibtissam (Al Ahli/KSA), Lahmari Anissa (Levante Las Planas/ESP), Mssoudy Sanae (AS FAR), Ouzraoui Diki Sakina (RSC Anderlecht/BEL), Saoud Imane (Servette FC/SUI) et Tagnaout Fatima (AS FAR)