​S.M le Roi inaugure un Centre médical de proximité à Rabat

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé, samedi au quartier Al Youssoufia à Rabat, à l'inauguration d'un Centre médical de proximité - Fondation Mohammed V pour la solidarité, réalisé pour un investissement global de 63 millions de dirhams.

Ce projet solidaire, dont les travaux de construction ont été lancés par le Souverain le 24 mars 2017, procède de la conviction profonde de S.M le Roi de faire du droit d'accès aux services de santé un des piliers majeurs pour la consolidation de la citoyenneté et de sa volonté de promouvoir l'offre sanitaire par la mise en place de prestations médicales de proximité et de qualité.

Ainsi, la réalisation de ce centre s’inscrit en droite ligne des efforts déployés par le Souverain en vue de favoriser l’accès des personnes défavorisées aux soins de santé de base, de diminuer les flux et les files d'attente au niveau des centres hospitaliers et de réduire les délais des rendez-vous des consultations.

Fonctionnant 24h24, ce centre permettra d'accélérer les interventions en cas d'urgence médicale et d’atténuer la pression exercée sur les services des urgences des établissements hospitaliers existants. Quatre urgentistes vont se relayer selon un service 12/36 et assureront la garde notamment dans l'unité technique d'accouchement et dans les salles de déchoquage, d'examen et de soins, d’observation et de plâtre.

La mission de ce centre consiste également à assurer un suivi médical périodique et régulier des personnes dont l’état de santé nécessite des consultations spécialisées.

Structure intermédiaire entre le réseau des établissements de soins de santé de base (niveaux 1 et 2) et le réseau hospitalier, le Centre médical de proximité - Fondation Mohammed V pour la solidarité desservira une population de plus de 160.000 habitants, permettant ainsi d’assurer davantage de complémentarité dans la carte sanitaire au niveau de la région.

Le nouveau centre comporte, à cet effet, un pôle des urgences médicales de proximité, un pôle des consultations spécialisées externes (médecine générale, endocrinologie, néphrologie, cardiologie, ophtalmologie, pédiatrie, gynécologie), une unité de rééducation orthopédique et un pôle médico-technique avec un bloc opératoire (deux salles de chirurgie et une de réveil).

Il comprend également un pôle de santé mère-enfant abritant une unité technique d’accouchement (3 salles de naissance), des services de gynécologie-obstétrique, de pédiatrie, de vaccination et une salle de soins des nouveau-nés.

Doté d'équipements de dernière génération, le centre comprend aussi une unité de soins bucco-dentaires, une unité d'imagerie médicale (radiologie, mammographie, échographie), un laboratoire d’analyses médicales, une unité de stérilisation et une autre d'hospitalisation (12 chambres doubles), une pharmacie et une morgue.

Le nouvel établissement hospitalier dispose également d'une ambulance de type (B) devant assurer le transport médicalisé des patients.

Afin de remplir pleinement sa mission, le Centre médical de proximité - Fondation Mohammed V pour la solidarité compte parmi ses effectifs médicaux et paramédicaux 24 médecins généralistes, urgentistes et spécialistes, 27 infirmiers et personnel paramédical, ainsi que quatre administrateurs.

A l’instar de ceux prévus à Tanger (arrondissement Béni Makada), à Casablanca (quartier Sidi Moumen et ville nouvelle d’Errahma) et à Témara, le nouveau centre fait partie d’un programme mené par la Fondation Mohammed V pour la solidarité et visant à soutenir le secteur médical national, à travers notamment le renforcement de l’offre de soins existante, la mise en place d’une filière de soins de proximité accessibles aux populations et l’intégration d’une approche sociale complémentaire dans les mécanismes d’accompagnement des patients.

Fruit d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la solidarité, le ministère de la Santé, le Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra et le Conseil préfectoral de Rabat, ce projet vient conforter les différentes actions menées par la Fondation dans le domaine médical et humanitaire, donnant ainsi la pleine mesure de son engagement multiforme et diversifié en faveur du bien-être et de la prospérité des populations démunies.