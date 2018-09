​Réunion du Comité directeur de la FRMF

Le Comité directeur de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) s’est réuni samedi dernier à Casablanca sous la présidence de Fouzi Lekjaa qui a tenu à féliciter la sélection nationale U17 suite à sa qualification pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations Tanzanie 2019 en prévision d'une éventuelle qualification au Mondial de la catégorie. M. Lekjaa a souhaité bonne chance aux clubs nationaux engagés en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération.

Lors de cette réunion, le président de la FRMF a exposé les grands rendez-vous du football national lors des trois prochaines années avant d’aborder les points inscrits à l’ordre du jour :

-L’Assemblée générale ordinaire :

Lors de cette réunion, les rapports moral et financier qui seront présentés lors de la prochaine assemblée ont été présentés aux membres du Comité directeur avant de débattre des règlements amendés lors de la prochaine assemblée, à savoir :

1.Commission de gouvernance et ses prérogatives.

2.Révision des missions des commissions de contrôle de gestion et d’appel.

3.Fixer à quatre ans au lieu de deux, le mandat des commissions juridictionnelles et des commissions autonomes.

Lors de cette réunion, les membres du Comité directeur ont convenu de programmer une journée d’étude axée sur la formation au sein des clubs avec la participation des présidents des clubs de première division et des formateurs.

Afin d’approfondir l’étude et le débat, les membres du Comité directeur ont convenu de se réunir mercredi prochain.