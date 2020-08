​Report imminent du match IRT-RSB

Sans nul doute, toutes les composantes du Wydad ont dû pousser un ouf de soulagement après que trois joueurs du club suspectés d’avoir été infectés au Covid-19 ont été en fin de compte déclarés négatifs. Ce qui devait permettre aux Rouge et Blanc, qui restent sur deux contreperformances en autant de sorties lors de la mise à jour du championnat, de disputer hier leur match de la 21ème journée de la Botola Pro 1 contre l’OCK, alors que le second match programmé devait opposer le DHJ à l’ASFAR.

Si pour le Wydad, c’était plus de peur que de mal, pour l’IRT, l’histoire est tout autre pour ne pas dire fâcheuse. La formation tangéroise est frappée de plein fouet par le Covid, annonçant via sa page officielle Facebook que « les résultats des tests de dépistage au coronavirus auxquels a été soumis l'ensemble des composantes de l'équipe samedi matin ont révélé 23 cas de contamination".

Face à cette situation contraignante, le match de la 21ème manche IRT-RSB, programmé initialement ce soir au Grand stade de Tanger, a de fortes chances d’être ajourné à une date ultérieure et l’annonce du report devrait être faite incessamment par la commission de programmation.

Pour ce qui est du foot et de la reprise du championnat, la 21ème journée devrait se poursuivre ce mardi soir par la tenue de quelques belles affiches, à commencer par celle d’Agadir qui mettra aux prises le HUSA avec le Raja.

Une confrontation entre deux protagonistes aux ambitions diamétralement opposées. Des Soussis qui doivent certainement se faire des soucis sur leur sort s’ils ne parviendraient pas à secouer le cocotier et soigner leur classement face à des Verts qui déroulent et qui ont réussi à déloger le rival wydadi pour s’accaparer la pole position du chmpionnat.

Sur le papier, l’avantage de la pelouse ne devrait aucunement plaider en faveur des locaux qui doivent être au meilleur de leur forme en vue de stopper cette équipe rajaouie qui aura à cœur de conserver son élan victorieux.

Duel à distance entre le FUS et le MCO, deux assidus qui se partagent la quatrième loge. Pour les Rbatis, l’occasion s’y prête pour glaner les trois points de la victoire en accueillant le mal barré par excellence, le Raja de Béni Mellal. En revanche, ce n’est pas gagné d’avance pour les Oujdis qui auront fort à faire en déplacement face au Youssoufia de Berrechid, un abonné du ventre mou du classement et qui cherche à se mettre à l’abri de la zone de turbulences.

Enfin, l’OCS, qui peine à fuir le bas du tableau, jouera le MAT qui s’est montré tout petit devant le Raja. Pour les Safiots, une seule option se présente : la victoire en vue de soigner leur classement, scénario que les Tétouanais tâcheront d’avorter dans l’espoir d’atteindre voire franchir la barre des 30 points.

Il convient de rappeler en dernier lieu qu’avant l’interruption du championnat, le match RCOZ-RCAZ comptant pour cette journée, a été disputé le 13 mars dernier et s’était soldé en faveur du Rapid d’Oued Zem sur le score étriqué de 2 à 1.

Mohamed Bouarab