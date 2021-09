Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi, a organisé, lundi, après la première session de la 65e Conférence générale de l’AIEA, une cérémonie de remise de plaques aux pays ayant contribué au projet pour la rénovation des laboratoires de l’AIEA pour les applications nucléaires, dont le Maroc. Ont été conviés à cette cérémonie, le président sortant de la 64e session de la Conférence générale, l’ambassadeur représentant permanent du Royaume, Azzeddine Farhane, les ambassadeurs de la Belgique, d’Allemagne, de la Corée du Sud, du Ghana, de la Pologne, d’Israël et du Pakistan, dont les pays ont contribué financièrement à ce projet. Au cours de cette cérémonie, le directeur général de l’AIEA a rendu hommage aux Etats-Unis et au Royaume-Uni qui ont déjà contribué au projet de rénovation des laboratoires de l’AIEA pour les applications nucléaires à Seibersdorf et s’est félicité de l’apport financer des autres pays pour la mise en place de cet important laboratoire scientifique et technique. L’AIEA administre huit laboratoires des applications nucléaires à Seibersdorf qui soutiennent et exécutent des activités qui répondent aux besoins des Etats membres en matière de développement dans une variété de domaines et effectuent des activités de recherche-développement appliquée, en organisant des cours et des activités de renforcement des capacités des Etats membres, et offrant des services techniques et analytiques. Uniques dans le système des Nations unies, les laboratoires des applications nucléaires à Seibersdorf effectuent des recherches sur des questions comme l’alimentation et l’agriculture, la santé humaine, le contrôle radiologique et l’évaluation de l’environnement, ainsi que l’utilisation d’instruments d’analyse nucléaires.