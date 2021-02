​Plus de 8.500 affaires en justice mises au rôle du 1er au 5 février

Un total de 398 audiences ont été tenues à distance dans les différents tribunaux du Royaume, du 1er au 5 février courant, au cours desquelles 8.581 affaires ont été mises au rôle, a indiqué mardi le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ). Le dispositif du procès à distance a été lancé pour concrétiser les valeurs d'ouverture et de communication concernant les différentes mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19, a souligné le CSPJ dans un communiqué, notant que plus de 10.000 détenus ont bénéficié du dispositif durant cette même période, sans avoir à se déplacer aux tribunaux. Le Conseil a réitéré son engagement continu en faveur de ce chantier lancé au sein des différentes circonscriptions judiciaires du Royaume pour permettre aux tribunaux de s'acquitter de leurs devoirs constitutionnels et de consacrer le droit à un procès équitable dans des délais raisonnables. L'institution a dans ce sens mis en avant le sens de responsabilité et d'engagement de toutes les composantes du système judiciaire, tout en appelant l'ensemble des acteurs à respecter strictement les mesures de prévention et de précaution préconisées, afin d'éviter les risques liés à la propagation de la pandémie.