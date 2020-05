​Opération d'aide alimentaire au profit des familles nécessiteuses de Béni Mellal

La quatrième phase de l’opération d'aide alimentaire au niveau de la région de Béni Mellal-Khénifra a été lancée récemment, en vue de venir en aide aux familles nécessiteuses, impactées par les effets socioéconomiques engendrés par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette opération a été lancée immédiatement après l'annonce de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, indique un communiqué de la wilaya de la région de Béni Mellal-Khénifra, notant que cette opération dans sa 4ème phase bénéficiera à 23.000 ménages en situation de précarité relevant des zones montagneuses et vulnérables.

Ces aides qui ont été fournies par le conseil de la région de Béni Mellal-Khénifra, le conseil provincial de la ville et les conseils communaux, avec le concours de plusieurs établissements publics et bienfaiteurs, consacrent les valeurs de solidarité ainsi que les efforts déployés à l'échelle nationale pour atténuer l'impact socioéconomique de la crise induite par le coronavirus.

La même source a souligné que suite à la mobilisation tous azimuts des autorités locales et de l’ensemble des acteurs locaux pour faire face aux répercussions du nouveau coronavirus, un total de 87.000 kits alimentaires ont été distribués aux familles affectées par les mesures de confinement, et ce à travers plusieurs phases qui tiennent compte des conditions sociales des familles les plus touchées par l’arrêt des activités.

Les autorités locales au niveau de la région ont mobilisé d'importants moyens logistiques et humains pour assurer la livraison des aides aux domiciles des bénéficiaires, tout en veillant à ce que ces kits alimentaires soient remis directement aux personnes ciblées et ce, en application stricte des mesures préventives incitant les populations à se mettre en mode confinement et à ne pas sortir qu'en cas d'extrême nécessité.