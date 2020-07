​Mohamed Benabdelkader : Fournir aux citoyens une justice simplifiée, accessible, efficace et continue

Le siège du centre judiciaire Ouled Teima, une enceinte visant à offrir un meilleur cadre de travail et des prestations de qualité, a été inauguré, vendredi.

Construit sur un terrain de 5.679 m² pour une superficie couverte de 2.966 m² et un coût global de 19.600.000 DH, l'édifice comprend deux étages, deux salles d’audience, une salle de réunion, 19 bureaux, des espaces d'accueil, une section de la justice de famille, un espace de détention, ainsi qu'une cellule de prise en charge pour les femmes victimes de violence.

"Cette enceinte judiciaire a été construite selon des normes urbanistiques de qualité, mêlant le style architectural authentique au moderne", a précisé Mohamed Benabdelkader, notant qu’elle est équipée également de matériels adaptés répondant aux besoins des différentes catégories du personnel de la justice et des citoyens.

Ce centre est à même de renforcer les services judiciaires offerts au citoyen et de leur éviter de se déplacer jusqu’au tribunal de première instance de Taroudant, a précisé le ministre dans une déclaration à la MAP, mettant en avant le programme de son département visant la mise à niveau de l'infrastructure du secteur de la justice, l'amélioration de la qualité des prestations offertes et le rapprochement de l'administration des citoyens.

A noter que le ministre de la Justice et la délégation l'accompagnant ont procédé, jeudi, à l’inauguration de la sous-direction provinciale relevant de la Cour d'appel d’Agadir, qui a été construite sur un terrain de 1.530 m² pour une superficie couverte de 1.851 m², pour un coût global de 12.230.000 DH.

De même, le ministre de la Justice avait inauguré, le même jour, le siège de la section de la justice de la famille à Tiznit, qui s’étale sur une superficie de 5.000 m2 et qui a nécessité un budget global de près de 17,2 millions de dirhams.

Intervenant jeudi lors de la cérémonie de remise de wissams Royaux à un nombre de cadres et fonctionnaires des cercles judiciaires d'Agadir et de Laâyoune, Mohamed Benabdelkader a mis en avant le rôle des adouls dans l’établissement de toutes sortes de contrats, comme les cessions immobilières, les actes de copropriété et des transactions entre particuliers, ainsi que les droits de succession, précisant que le métier d’adoul est l'un des piliers majeurs du système judiciaire.

Cette profession est avant tout un patrimoine culturel et civilisationnel instauré depuis des siècles au Royaume, a rappelé le ministre lors de ce conclave qui a réuni également la nouvelle promotion de femmes adouls à Agadir, faisant savoir que le statut du métier a été peaufiné par le législateur marocain à plusieurs reprises, dont le dernier en date est le Dahir n° 1-06-56 du 15 moharram 1427 portant promulgation de la loi n° 16-03 relative à la profession d'adoul, toujours en vigueur.

S’agissant du plan de transformation numérique du système de la justice, il a fait remarquer que ledit plan devra permettre l’élaboration d’un document officiel et formel qui comprend une vision stratégique pour l’avenir et une feuille de route claire, dédiée à toute la famille de la justice.

Le responsable gouvernemental a précisé que le plan de transformation numérique s’appuie sur les réalisations du projet de modernisation entrepris par le ministère et établit une feuille de route claire conformément aux hautes directives Royales, aux principes constitutionnels, aux engagements du gouvernement et aux recommandations de la charte de réforme du système judiciaire, ainsi qu’aux dispositions législatives relatives à la réforme de l’administration.

Ce plan fixe également des objectifs stratégiques visant à améliorer le système judiciaire et à fournir aux citoyens une justice simplifiée, accessible, efficace et continue, qui promeut le respect des droits fondamentaux des usagers, a-t-il dit, indiquant que sa mise en œuvre repose sur la réalisation de projets spécifiques et précis dans des domaines maîtrisés.