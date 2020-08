​Les multivitamines utiles pour les personnes de plus de 55 ans

Les personnes âgées qui prennent quotidiennement des suppléments de multivitamines et de minéraux sont capables de se remettre plus rapidement d’une maladie, selon une nouvelle étude de chercheurs de l’Université d’Etat de l’Oregon.

Ils ont découvert que les personnes qui prenaient des comprimés de vitamines contenant du zinc et des quantités élevées de vitamine C étaient malades pendant des périodes plus courtes et présentaient des symptômes moins graves que ceux qui ne prenaient pas ces compléments.

Les scientifiques ont analysé les données de plus de 40 participants, âgés de 55 à 75 ans, et ont examiné les niveaux de zinc et de vitamines C et D – importantes pour la fonction immunitaire – dans le sang.

Le supplément contenait 700 microgrammes (mcg) de vitamine A, 400 unités internationales (UI) de vitamine D, 45 milligrammes (mg) de vitamine E, 6,6mg de vitamine B6, 400mcg d’acide folique, 9,6mcg de vitamine B12, 1000mg de vitamine C, 5mg de fer, 0,9mg de cuivre, 10mg de zinc et 110mcg de sélénium.

Les personnes qui ont pris la multivitamine pendant les 12 semaines de l’étude ont montré une amélioration des niveaux de vitamine C et de zinc dans le sang et ont signalé des symptômes de maladie moins graves.

Le nombre de jours de maladie s’élevait en moyenne à trois jours, contre plus de six dans le groupe qui prenait un placebo.

Le professeur Adrian Gombart a déclaré que si les différences étaient «frappantes», elles mettaient en évidence que de nombreuses personnes âgées qui manquent de nutriments pourraient être aidées pour se remettre plus rapidement d’une maladie. «Comme de multiples nutriments soutiennent la fonction immunitaire, les personnes âgées bénéficient souvent de suppléments de multivitamines et de minéraux. Ceux-ci sont facilement disponibles, peu coûteux et généralement considérés comme sûrs. Nos résultats suggèrent que des recherches plus nombreuses et adaptées sont nécessaires pour explorer le rôle positif que la supplémentation en multivitamines et minéraux pourrait jouer dans le renforcement du système immunitaire des personnes âgées », a-t-il expliqué.