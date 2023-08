​Les Philippines, mille et une splendeurs

7.000 îles composent les Philippines. Ce pays d’Asie du Sud-Est reste une destination économique.

Les Philippines ont plus d’un argument pour séduire les voyageurs, avec de part et d’autre des îles, des volcans, des rizières, une capitale bouillonnante, Manille, une ville coloniale, Vigan, et les curieuses collines des Chocolate Hills. C'est bien pour cela qu'on les qualifie de royaume de l'aventure permanente !



Il y a aussi au nord les îles Batanes, qui rappellent la Nouvelle-Zélande à bien des égards, et où les voyageurs profitent d’un séjour au calme et en totale connexion avec la nature.