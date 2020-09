​Le yoga aide à régler les problèmes de rythme cardiaque

Même si les nombreux bienfaits du yoga sont déjà bien connus, une nouvelle étude menée par les chercheurs de l’hôpital Sawai Man Singh à Jaipur en Inde montre que cette pratique permet d’aider à réduire les symptômes de la fibrillation auriculaire, qui comprennent des palpitations, un pouls irrégulier, un souffle court, de la fatigue, des douleurs de poitrine ainsi que des vertiges. D’autant que la fibrillation auriculaire est le trouble du rythme cardiaque le plus commun et affecte un quart de la population d’âge moyen en Europe et aux Etats-Unis.

Au-delà de provoquer les symptômes énumérés plus haut, ce syndrome peut également mener à des attaques cardiaques, ainsi qu'à une moindre qualité de vie doublée d’une hausse du risque de décès.

Cette nouvelle étude dirigée par le docteur Naresh Sen a été menée sur un groupe de 538 patients atteints de fibrillation auriculaire. Pendant les 12 premières semaines de l’étude, les patients ont mené leur vie normalement. Ce n’est qu’ensuite qu’il leur a été demandé de poursuivre une session de yoga de 30 minutes chaque jour durant 16 semaines et ils devaient pratiquer des mouvements et des exercices de respiration à domicile.

Grâce à des questionnaires ainsi que des relevés d’activité cardiaque, les chercheurs ont découvert que la pression sanguine était moindre chez les participants et qu’ils expérimentaient sept fois moins d’épisodes de fibrillation auriculaire.

«Les symptômes de la fibrillation auriculaire peuvent être éprouvants. Ils vont et viennent, causant à de nombreux patients de l’anxiété et limitant leur capacité à vivre une vie normale, a déclaré le docteur Sen. Notre étude suggère que le yoga comporte de nombreux bénéfices en termes de santé physique et mentale pour nos patients et pourrait être ajouté aux thérapies habituelles».