​Le jury de la Berlinale composé des précédents lauréats de l'Ours d'or

Le jury du festival de cinéma de la Berlinale, dont la compétition doit se tenir en mars entièrement en ligne, sera composé cette année de six précédents lauréats de l'Ours d'or, ont annoncé lundi les organisateurs.

Les membres de ce jury, qui n'aura cette année exceptionnellement pas de président, seront invités dans la capitale allemande pour visionner les films sélectionnés dans la compétition principale, dont la liste sera officialisée le 11 février, et désigner les vainqueurs de chaque section.

Parmi eux figurent l'Iranien Mohammad Rasoulof récompensé de la plus haute distinction en 2020 pour "Le diable n'existe pas", l'Israélien Nadav Lapid ("Synonyms", 2019), la Roumaine Adina Pintilie ("Touch Me Not", 2018), la Hongroise Ildikó Enyedi ("On Body and Soul", 2017), l'Italien Gianfranco Rosi ("Fire At Sea", 2016) et la Bosnienne Jasmila Zbanic ("Grbavica", 2006).

Ces six réalisateurs "expriment non seulement différentes façons de faire des films sans compromis et de créer des histoires audacieuses, mais ils représentent aussi une partie de l'histoire de la Berlinale", a affirmé dans un communiqué le directeur artistique du festival Carlo Chatrian.

Cependant, il n'est pas certain que le réalisateur Mohammad Rasoulof pourra bel et bien venir à Berlin alors que l'an dernier, il n'avait pu venir chercher sa récompense après avoir été condamné à un an de prison par le régime iranien.

La 71e édition de la Berlinale se tiendra en deux temps, avec du 1er au 5 mars une compétition en ligne et l'attribution des prix, dont l'Ours d'or, ainsi que des projections ouvertes au public du 9 au 20 juin, en théorie dans des salles et en plein air.

Privé du défilé des vedettes sur tapis rouge cette année, le festival profitera du deuxième événement de la fin du printemps pour remettre physiquement les prix aux différents lauréats.

Créée en 1951, la Berlinale est avec Cannes et Venise l'un des trois principaux festivals de cinéma en Europe.

La Berlinale n'est pas le seul festival de cinéma qui tente de s'adapter aux contraintes de la pandémie pour éviter l'annulation pure et simple. Le festival américain du cinéma indépendant de Sundance, actuellement organisé jusqu'au 3 février, organise des projections dans des drive-in ou en ligne.