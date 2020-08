​Le Botox atténuerait la dépression

Le Botox a beau être utilisé pour se débarrasser de certaines rides disgracieuses, il aurait aussi des effets plus surprenants : d'après une nouvelle étude, il permettrait de réduire la dépression !

C'est la conclusion de l'Université de Californie San Diego, qui s'est intéressée à des données médicales fournies par la Food and Drug Administration (FDA) concernant pas moins de 40.000 personnes ayant eu recours au Botox. D'après les scientifiques, la dépression serait réduite chez 40 à 88% des utilisateurs de Botox.

« Pendant des années, nous avons cru que l'atténuation des rides sur le front, par exemple, pouvait altérer les signaux qui transmettent des émotions négatives, mais nous avons constaté que ces mécanismes étaient probablement plus complexes parce que ça fonctionne également quand le Botox est injecté dans d'autres zones », a indiqué le professeur Ruben Abagyan, en charge de l'étude.

« Cette découverte est excitante parce qu'elle laisse entendre que de nouveaux traitements peuvent altérer l'humeur et combattre la dépression, une des maladies mentales les plus répandues », a ajouté un des coauteurs du Professeur Abagyan.

Les résultats ont été publiés dans la revue médicale Scientific Reports.