​La CAF arrête définitivement l’heure et les lieux du dernier carré de la Ligue des champions

La CAF vient d’arrêter les dates et l’heure de la tenue des matches des demi-finales de la Ligue africaine des clubs champions, édition 2020. Pour ce dernier carré qui sera une affaire maroco-égyptienne, la première confrontation qui opposera le Raja au Zamalek est prévue (aller) le 25 septembre au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, alors que le retour aura lieu une semaine plus tard, le 2 octobre, au stade Borj Al Arab à Alexandrie.

Quant à la seconde demi-finale, le match aller entre le WAC et Al Ahly se déroulera le 26 septembre au Complexe Mohammed V, tandis que la seconde manche aura pour date le 3 octobre et pour cadre le stade Salam au Caire, terrain où s’est produit le Onze national lors de la dernière CAN en Egypte.

S’agissant de l’heure, la CAF a fixé 20 heures pour les matches aller et 19 heures pour les rencontres retour.

A noter que la programmation de ce tour de la C1 continentale dépend du développement de la situation épidémiologique dans les deux pays. Autrement dit, en cas d’augmentation du nombre de cas de contamination au Covid-19, l’éventualité du report reste fort probable.

A propos de la seconde demi-finale entre le Wydad et le National du Caire, il y a lieu de signaler que le club casablancais aurait formulé une demande de report, justifiant sa requête par les cas de Covid en son sein qui ont perturbé le déroulement normal des préparations. D’après certaines sources, l’équipe adverse a pris acte de la demande wydadie, indiquant que la décision d’un éventuel ajournement relèverait de l’autorité de la CAF.

A rappeler, qu’en raison de la pandémie qui frappe tous les continents, la Confédération africaine de football avait décidé au préalable de faire jouer le tour des demi-finales de la Ligue des champions en un seul match sur terrain neutre au Cameroun. Sauf que suite à l’aggravation de la situation épidémiologique, ce pays est désisté pour que la CAF recourt à la formule d’usage : deux matches en aller et retour au Maroc et en Egypte.

En ce qui concerne la finale de la C1 programmée le 16 ou le 17 octobre, trois options se présentent : un ultime acte au Maroc au cas où les deux qualifiés en finale seront le WAC et le Raja, en Egypte au cas où les finalistes seront Al Ahly et le Zamalek, ou sur terrain neutre si la finale est maroco-égyptienne.

Pour ce qui est de la Coupe de la Confédération, le problème du lieu ne s’est jamais posé avec l’engagement du Maroc comme pays hôte des derniers tours de la C2. Ainsi que ce soit la demi-finale cent pour cent marocaine entre le Hassania d’Agadir et la Renaissance sportive de Berkane (Complexe Moulay Abdellah à Rabat), ou celle qui mettra aux prises les Egyptiens de Pyramids avec les Guinéens de Horoya, elles auront lieu le 22 septembre, tandis que la finale, à huis clos, est prévue le 27 dudit mois.