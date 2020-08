​Koert Debeuf : L'importance du Maroc dans le conflit libyen réside dans sa neutralité

L'importance du Maroc dans le conflit libyen "réside dans sa neutralité", a souligné le spécialiste de la géopolitique des conflits et rédacteur en chef du site d'information européen "EUobserver", Koert Debeuf.

"Le Maroc, qui n'est pas situé dans un camp ou dans un autre, est le seul pays au Moyen-Orient et en Afrique du Nord qui s'accorde avec les deux camps qui s'opposent en Libye", a indiqué M. Debeuf qui était samedi l’invité de l’émission de Medi1 TV "Europe Afrique".

En outre, le Royaume est "le seul pays de l'Afrique du Nord qui n'a pas de frontières avec la Libye", a-t-il rappelé.

Le conflit libyen doit être résolu avec un rôle "très important" pour le Maroc, a insisté l'ex-conseiller et porte-parole de l'ancien Premier ministre belge, Guy Verhofstadt.

Il a estimé, à cet égard, que "l'on doit donner beaucoup plus de poids international au Maroc pour pouvoir trouver une issue à ce conflit ".

Interrogé sur la situation actuelle en Libye, M. Debeuf a affirmé que l'un des grands problèmes du pays est que l'Union européenne est "divisée", en raison notamment des questions pétrolières, a-t-il poursuivi.

"C'est pour cela que l'Europe n'a jamais pu trouver une solution", a-t-il enchaîné.

Quant à la question des enjeux et des afflux migratoires en Europe, M. Debeuf a relevé que personne ne veut "une nouvelle crise migratoire", comme celle qu'a connue l'Europe en 2015.

Evoquant le danger terroriste de "Daech" qui plane sur la Libye, M. Debeuf a relevé que le terrorisme gît encore en Libye, favorisé par la situation chaotique du pays, ce qui constitue une menace pour la région comme pour l'Europe.