​Khadija Illa : Les Lionnes de l'Atlas ont cru en leurs chances et réalisé une prouesse inédite

Les Lionnes de l’Atlas ont réalisé une prouesse inédite sur les plans national et arabe, en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine de football, a affirmé, jeudi, la présidente de la Ligue nationale du football féminin (LNFF), Khadija Illa.



Les joueuses de l’équipe nationale ont cru en leurs chances jusqu’au bout et n’ont pas baissé les bras malgré la lourde défaite face à l’Allemagne, a souligné Mme Illa dans une déclaration à la MAP.

Ce rayonnement du football féminin témoigne de la Haute Sollicitude de SM le Roi Mohammed VI, envers le sport en général, a indiqué Mme Illa.



Il est également le fruit de l’effort énorme consenti pour développer le football féminin et le hisser au niveau mondial, a-t-elle précisé, louant le rôle de la Fédération Royale marocaine de football dans ce sens.



A ce propos, elle a rappelé les actions entreprises depuis la mise en œuvre de la stratégie de promotion du football féminin et la signature du contrat-programme avec la LNFF, mettant en avant le rôle de la filière sport-études dans le développement du ballon rond féminin.



Cet exploit de la sélection nationale féminine au Mondial constituera une source de motivation pour les jeunes filles désirant briller sur la scène sportive nationale et internationale et défendre les couleurs du Maroc dans les différents événements internationaux, a affirmé Mme Illa.