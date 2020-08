​Karkach succède à El Ajlani à la tête de l’OCK

Le technicien national Aziz Karkach a été nommé nouvel entraîneur de l’Olympique Club de Khouribga, pour deux ans, a indiqué jeudi un membre du bureau dirigeant du club phosphatier.

Karkach arrive en remplacement d’Ahmed El Ajlani, en poste depuis le départ de Rachid Taoussi et dont la séparation avec le club s'est faite à l'amiable et d'un commun accord.

Arrivé en décembre dernier sur le banc de l'OCK, le Tunisien, ancien coach de l'Ittihad de Tanger, n'a pas réussi à rééditer l’exploit de son premier passage de 2014 à 2016 où il avait décroché la Coupe du Trône avec le club.

En difficulté depuis la reprise du championnat en juin, le club phosphatier a enchaîné les revers et chuté à la 14e place du tableau avec uniquement 23 points au compteur, se retrouvant désormais parmi les clubs menacés de relégation. En effet, il s’est incliné en trois matchs disputés :d’abord contre le Wydad de Casablanca par trois buts à deux ,puis par trois à zéro sur la pelouse du Mouloudia d’Oujda et un à zéro contre le Youssoufia de Berrechid.

Son successeur, Aziz Karkach, lauréat d’un diplôme de l’Union européenne, reconnu par la FIFA, avait entraîné auparavant le MCO, la JSM, le KAC, le CODM et l’IZK qu’il avait conduit à la première division.

La mission de Karkach n’est pas aisée, il a du pain sur la planche. Le club n’est qu’à sept points de l’Ittihad de Tanger, avant-dernier. Trouvera-t-il la solution pour remédier aux carences du onze khouribgui? Parviendra-t-il à calmer les esprits des fans du club chauffés à blanc ? Réussira-t-il dans sa mission essentielle, à savoir permettre à l’OCK de rester parmi l’élite? C’est ce que nous saurons lors des semaines à venir avec, dès la prochaine journée, un intéressant et crucial ASFAR-OCK.

Chouaib Sahnoun