​Hassan Touri: Les Marocains de Belgique doivent contrecarrer toutes les campagnes de communication hostiles

Le consul général du Maroc à Liège, Hassan Touri, a appelé la communauté marocaine à être fiers des réalisations accomplies par le Maroc et à mettre en avant les acquis engrangés dans la défense de l’intégrité territoriale du Royaume. Hassan Touri, qui était l’invité lundi soir de la chaîne bruxelloise «Maghreb TV», a appelé la communauté marocaine à se mobiliser pour contrecarrer toutes les tentatives de communication hostile véhiculée par une poignée d’individus sur les réseaux sociaux et à mettre en avant «les informations réelles et les arguments solides qui confortent la marocanité de notre Sahara». Lors de cette émission, le consul général a mis l’accent sur les derniers développements de la cause nationale et mis en exergue les efforts déployés pour contrecarrer les agissements des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume. Il a rappelé dans ce contexte l’intervention pacifique des Forces Armées Royales(FAR) pour libérer le passage d’El Guerguarat qui a été hautement saluée par la communauté internationale et mis l’accent sur l’importance de l’ouverture de plusieurs consulat généraux de pays frères et amis à Laâyoune et Dakhla, mettant en exergue la portée significative politique et diplomatique de ces actes. Il a également souligné l’importance capitale de la reconnaissance des Etats-Unis de la souveraineté du Royaume sur son Sahara et l’impact positif futur de cette décision surle processus de négociation sous l’égide de l’ONU, sur la base de la proposition marocaine d’autonomie des provinces sahariennes. Cette reconnaissance, a-t-il expliqué, constitue l’aboutissement d’un long processus et l’illustration des liens séculaires d’amitié profonde entre les deux pays ainsi que de leur coopération stratégique. Il a rappelé à cet effet les développements positifs qui ont suivi cette reconnaissance, notamment l’adoption par les Etats-Unis de la carte du Royaume montrant l’ensemble des provinces sahariennes, la visite historique d’une délégation américaine de haut niveau à Dakhla et la tenue vendredi dernier d’une Conférence ministérielle de soutien à l’initiative marocaine d’autonomie qui a connu la participation de 40 pays. Et d’ajouter que les participants à cette Conférence ont tenu à exprimer leur soutien total en faveur de la proposition marocaine d’autonomie comme seule base pour une solution juste et durab