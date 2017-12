​Habib El Malki représente SM le Roi aux festivités commémoratives de l’indépendance tanzanienne

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a représenté Sa Majesté le Roi aux festivités organisées samedi 9 décembre à l'occasion du 56ème anniversaire de l'indépendance de la République Unie de Tanzanie.

Tenue au stade national de la capitale Dodoma, sous la présidence du chef de l'Etat, John Pombe Joseph Magufuli, cette cérémonie commémorative a rassemblé un grand nombre de responsables politiques, dont trois anciens présidents tanzaniens ainsi que diverses personnalités civiles et militaires.

Après avoir passé en revue un détachement de l'armée qui a marqué l'événement par une salve de coups de canon, le Président Magufuli a prononcé une allocution dans laquelle il a appelé à l'unité nationale en mettant en lumière les avancées notables enregistrées "avec la participation de tous" et en annonçant sa décision de gracier des prisonniers.

Il a également tenu à saluer la décision de Sa Majesté le Roi de soutenir le sport tanzanien à travers la construction du nouveau stade de Dodoma.

Le président de la Chambre des représentants a salué, en l’occasion, le Président tanzanien et lui a transmis les chaleureuses félicitations de Sa Majesté le Roi et ses vœux sincères de prospérité au peuple tanzanien.

En marge de la cérémonie, Habib El Malki a eu une série d'entretiens avec des responsables tanzaniens dont son homologue, Job Y. Ngudai, le président du Parlement de Zanzibar, Pandu Ameir Kificho et le ministre des Affaires étrangères Augustine Mahiga, qui a fait le déplacement pour l’accueillir à son arrivée à l'aéroport de Dodoma.

Ces entretiens se sont déroulés en présence de l'ambassadeur du Maroc Abdelilah Benryane.