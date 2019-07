​Habib El Malki : L'école marocaine continue d'assumer pleinement ses missions

La Chambre des représentants a adopté, lundi soir à la majorité, le projet de loi-cadre n°51.17 relatif au système de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique.

Ce texte a obtenu 241 voix favorables, alors que quatre membres de la Chambre ont voté contre et 21 se sont abstenus.

La Chambre des représentants a, par ailleurs, organisé lundi une réception en l'honneur des élèves ayant obtenu les meilleures notes au baccalauréat 2019 dans les différentes régions du Royaume.

S'exprimant à cette cérémonie à laquelle ont pris part des membres de la Chambre et les présidents de groupes et groupement parlementaires, Habib El Malki, président de celle-ci, a indiqué que cet hommage aux étudiants ayant obtenu les meilleures notes au baccalauréat est devenu une tradition pour cette institution législative.

Habib El Malki a exprimé la fierté de l'institution quant aux résultats excellents obtenus par les nouveaux bacheliers, relevant que "leurs efforts et leur patience pour surmonter les difficultés constituent un message à la société et aux générations montantes".

En tant qu'institution qui représente le peuple marocain, la Chambre des représentants ne peut que se réjouir des performances de ces étudiants ayant obtenu les meilleures notes au baccalauréat, soulignant que "l'école marocaine, malgré toutes les difficultés, continue d'assumer pleinement son rôle et ses missions".

A cette occasion, des prix d'encouragement ont été remis aux élèves issus des différentes régions du Royaume.