​Entretien avec le représentant de Cuba à la Conférence parlementaire sur la migration

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu jeudi dernier au siège du Parlement à Rabat, Rodolfo Reyes Rodriguez, représentant de Cuba à la Conférence parlementaire à l’occasion de l’adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, abritée par le Parlement marocain les 6 et 7 courant.

Lors de cet entretien, le président de la Chambre des représentants a confirmé la nouvelle dynamique que les relations maroco-cubaines connaissent depuis la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays, avançant, à ce propos, que les relations entre les deux pays sont sur la bonne voie. Il a ajouté que le peuple marocain respecte et apprécie les sacrifices du peuple cubain, soulignant que Cuba est une référence culturelle et civilisationnelle dans le monde.

Pour sa part, Rodolfo Reyes Rodriguez a félicité le président de la Chambre des représentants pour la bonne organisation de cette Conférence parlementaire, notant par là même que le Maroc est un pays très respectable qui joue un rôle important sur la scène internationale. Et d’indiquer que le peuple cubain apprécie l’amitié du peuple marocain, tout en louant la position du Royaume en faveur de la levée de l'embargo contre Cuba, position exprimée de tout temps par le Maroc aux Nations unies.