​Eliminatoires de la CAN 2021

La sélection nationale de football évoluera dans le groupe "E" des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Cameroun-2021, selon le tirage au sort effectué jeudi au Caire.

Les Lions de l'Atlas joueront contre la Mauritanie, la Centrafrique et le Burundi.

Le tirage au sort s'est déroulé en marge de la CAN-2019 en Egypte, en présence du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad.

Les équipes africaines ont été réparties sur 12 groupes, composés de quatre sélections chacun. Les deux premiers de chaque groupe valideront leur billet pour la phase finale.

Voici, par ailleurs, les 12 groupes des éliminatoires de la CAN-Cameroun 2021 :

Groupe A : Mali, Guinée, Namibie et Liberia ou Tchad

Groupe B : Burkina Faso, Ouganda, Malawi et Soudan du Sud - Seychelles

Groupe F : Cameroun, Cap Vert, Mozambique et Rwanda

Groupe G: Egypte, Kenya, Togo et Comores

Groupe H : Algérie, Zambie, Zimbabwe et Botswana

Groupe I : Sénégal, Congo, Guinée-Bissau et eSwatini

Groupe J : Tunisie, Libye, Tanzanie et Guinée Equatoriale

Groupe K : Côte d'Ivoire, Niger, Madagascar et Ethiopie

Groupe L : Nigeria, Bénin, Sierra Leone et Lesotho

Selon le tirage au sort, les huit équipes les moins bien classées, en l'occurrence le Liberia, Maurice, la Gambie, le Soudan du Sud, le Tchad, Sao Tomé-et-Principe, les Seychelles et Djibouti joueront un tour préliminaire. Ces huit nations vont s’affronter sur le format d’une double confrontation aller-retour les 7 et 15 octobre.

Voici les matchs du tour préliminaire :

Liberia-Tchad

Soudan du Sud-Seychelles

Maurice-Sao Tomé-et-Principe

Djibouti-Gambie

Après le tour préliminaire, la compagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Cameroun-2021 débutera sa première journée le 11 novembre 2019.

La 2è journée aura lieu le 19 novembre 2019, tandis que les 3è et 4è journées se joueront du 31 août 2020 au 8 septembre 2020.

S'agissant de la 5è journée, il aura lieu du 5 au 13 octobre 2020, alors que l'avant-dernière et la dernière journée se disputeront du 9 au 17 novembre 2020.