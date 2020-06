​Des dignitaires religieux se félicitent de l'initiative Royale

Des dignitaires religieux sénégalais ont salué, dimanche à Dakar, l’Initiative Royale d’accorder des aides médicales à plusieurs pays africains, dont le Sénégal, afin de faire face au Covid-19.

"Nous sommes venus assister à la remise de l’aide Royale noble au peuple sénégalais", a indiqué à cette occasion le président de la Coordination des Tidjanes de Dakar, Tdiane Gaye.

"La Coordination des Tidjanes entretient, par l’intermédiaire de l’ambassade du Royaume à Dakar, des relations privilégiées avec le Maroc", a-t-il déclaré à la MAP, saluant la bienveillance constante de SM le Roi Mohammed VI d’accorder Son Haut patronage pour l’organisation des journées culturelles de la coordination, en décembre de chaque année.

"Nous nous félicitons au nom du peuple sénégalais de ce geste noble qui vise à contribuer à la guerre contre la pandémie de Covid-19", a-t-il souligné, estimant que "SM le Roi a pensé à son deuxième peuple, le Sénégal, pour venir faire un geste de solidarité que nous saluons hautement, au nom de la Coordination et des chefs religieux du Sénégal".

De son côté, Cheikh Abdelkader Mbacké, conseiller du calife général de la confrérie mouride, a salué "ce geste solidaire de S.M le Roi Mohammed VI, qui vise à soutenir les efforts consentis par les gouvernements et peuples africains dans la lutte contre le Covid-19, une pandémie qui a lourdement frappé les pays du monde entier, notamment ceux d’Afrique".

"Cette action noble est imbue des valeurs d’entraide et de solidarité agissante entre les musulmans, basées sur le Coran et la tradition du prophète Sidna Mohammed", a poursuivi Cheikh Mbacké, également membre de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains.

"Nous tenons à exprimer nos remerciements à S.M le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, au nom du calife général de la confrérie mouride, qui à son tour se félicite, en toutes occasions, des efforts inlassables fournis par SM le Roi en appui aux peuples africains", a-t-il ajouté.

Il a mis en avant, sous cette rubrique, l’appel lancé par S.M le Roi aux peuples et leaders africains afin de coordonner leurs efforts en vue de faire face à cette crise, notant que ce don Royal, destiné également à d’autres pays africains, témoigne des positions leaders du Souverain en faveur des peuples et pays africains.

Quant au vice-président de la section sénégalaise de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, Mohammed El Korachi Niasse, il a estimé que cette aide médicale en appui au peuple sénégalais dans sa lutte contre le Covid-19 se veut "un geste fort et louable".