​Comment traiter l’acné ?

L’acné est un problème de peau courant qui provoque des boutons, une peau grasse et affecte les hommes et les femmes de tous âges.

« L’acné est une affection cutanée caractérisée par des boutons rouges sur la peau, en particulier sur le visage, dus à des glandes sébacées enflammées ou infectées, nous a expliqué la Dre Rekha Tailor, médecin cosmétologue et spécialiste de la peau chez Health and Aesthetics. Elle se produit lorsque les follicules pileux sont bouchés par le sébum et les cellules mortes de la peau, ce qui provoque des points blancs, des points noirs et des boutons. »

C’est une idée reçue que seuls les adolescents ont de l’acné, car environ la moitié des femmes âgées de 20 à 29 ans en souffrent et un quart des femmes âgées de 40 à 49 ans. La Dre Tailor a vu un nombre croissant de femmes souffrant d’acné à l’âge adulte, ce qui semble être liée aux hormones et au stress. Les hommes sont moins susceptibles de développer de l’acné mais sont plus susceptibles d’avoir des cicatrices.

Comment la traiter

Bien qu’elle ne soit généralement pas causée uniquement par un régime alimentaire et un mode de vie malsain, ces facteurs peuvent également affecter la peau. Une alimentation saine et équilibrée et beaucoup d’eau peuvent aider, tout comme éviter la caféine et le sucre. Il y a aussi un certain nombre de choses à faire à la maison pour la traiter, notamment :

- un nettoyage de la peau deux fois par jour.

- une utilisation de rétinoïdes topiques sur la peau. Ceux-ci éliminent les cellules mortes de la peau à la surface et améliorent le renouvellement cellulaire pour aider à les empêcher de s’accumuler dans les follicules pileux.

- une application de crème ou une prise de comprimés antibiotiques prescrits par votre médecin. Le peroxyde de benzoyle topique est un antibiotique qui réduit le nombre de bactéries sur la peau. Il aide également à réduire l’inflammation.

- Pour les femmes, la pilule contraceptive orale peut aider.

Peut-on se débarrasser de l’acné ?

« Il est important de ne pas s’attendre à un miracle du jour au lendemain, a indiqué notre experte. Certains de ces traitements peuvent prendre de deux à trois mois avant de commencer à faire effet. Il convient également de rappeler que certains de ces traitements ont des effets secondaires, par exemple, les antibiotiques et les rétinols peuvent assécher la peau, la faire rougir et peler, et le rétinol peut entraîner une sensibilité accrue au soleil. Il est donc important de toujours porter une protection solaire à indice élevé pour la protéger des dommages causés par le soleil. » L’acné peut parfois provoquer des cicatrices sur le visage et il existe un certain nombre de traitements disponibles pour réduire leur apparence, tels que la dermabrasion, les peelings chimiques, le resurfaçage au laser, les injections de fillers et les traitements à micro-aiguilles.