​Andreescu, insouciante et trop forte pour Serena Williams

La jeunesse insouciante a eu raison de l'expérience tétanisée: la prodige canadienne Bianca Andreescu a joué sans le moindre complexe pour battre Serena Williams en finale de l'US Open et remporter, à 19 ans, son premier tournoi du Grand Chelem. Première Canadienne à enlever un Majeur dans l'ère moderne (depuis 1968), elle a privé par la même occasion Serena Williams d'un 24e titre record en Grand Chelem, après un match tendu sur la fin qu'elle a remporté 6-3, 7-5. "J'ai travaillé très très dur et cette année, c'est un rêve qui devient réalité. Et ce soir, battre Serena qui est une légende de ce sport, c'est incroyable", a déclaré Andreescu qui n'avait pas passé les qualifications à Flushing Meadows l'an dernier.

Cette année, après avoir éclaté sur le circuit avec des victoires à Indian Wells et Toronto, elle était tête de série N.15 de l'US Open, comme son classement WTA. Cette troisième victoire de la saison, la plus belle évidemment, va lui permettre d'atteindre officiellement le 5e rang mondial dès lundi. Depuis le début de l'année, elle n'a pas perdu le moindre match contre une joueuse du Top 10 sur les huit qu'elle a joués.

Andreescu avait remporté le tournoi de Toronto en bénéficiant de l'abandon en début de match de Serena Williams, blessée. Mais samedi sur le court Arthur-Ashe tout acquis à la cause de sa reine, qui y compte six titres, la Canadienne a simplement été la plus forte. "J'ai essayé d'oublier contre qui je jouais", a-t-elle sobrement expliqué en soulignant que ce succès retentissant signait des mois et des mois de dur travail après une année 2018 "difficile à cause des blessures". Elle a d'ailleurs terminé l'année 2018 au 178e rang de la WTA. Et cette année, elle a atteint le 2e tour à l'Open d'Australie et à Roland-Garros, puis a déclaré forfait à Wimbledon sur blessure, avant sa belle aventure new-yorkaise. "Bianca a joué un match incroyable. Félicitations.

Si quelqu'un d'autre que moi, et Venus (sa soeur aînée) mise à part, doit gagner ce tournoi, je suis contente que ce soit Bianca", a lancé Serena Williams dont le premier succès en Grand Chelem remonte à 1999, quand Andreescu n'était âgée que de neuf mois...

L'Américaine, elle, a perdu une 4e finale de Grand Chelem d'affilée depuis son retour de maternité en mars 2018: elle s'est inclinée à Wimbledon et l'US Open 2018 et de nouveau Wimbledon et l'US Open 2019. Elle reste ainsi à 23 titres majeurs, toujours à une longueur du record de Margaret Court. Williams, qui aura 38 ans le 26 septembre, s'est une nouvelle fois montrée très nerveuse, abandonnant le premier jeu du match en commettant deux doubles fautes d'affilée, puis en offrant le set sur une nouvelle double faute.

Dans la seconde manche, Andreescu a mené 5-1 et s'est procuré une première balle de match, mais Williams a alors aligné une série de 14 points sur 17 pour finalement revenir à 5-5. A la plus grande joie du public, la partie a alors semblé tourner. Mais Andreescu a repris ses esprits et a remporté les deux jeux suivants.

Née à Missassauga, dans l'Ontario (Canada), elle a déménagé enfant en Roumanie, le pays d'origine de ses parents, où elle s'est mise au tennis. Revenue au Canada à l'âge de 11 ans, elle a intégré le Centre national d'entraînement des moins de 14 ans, à Toronto, lors de la saison 2011-2012.