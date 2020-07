​ City se balade, Wolverhampton s'égare

Manchester City est assuré de finir la saison à une place européenne après sa victoire facile (5-0) à domicile contre Newcastle, mercredi, lors de la 34e journée du championnat d'Angleterre.

Pour sa part, Wolverhampton a perdu à Sheffield United (1-0) et voit s'éloigner ses chances de qualification pour la Ligue des champions, alors que Liverpool est allé gagner à Brighton (3-1).

Face à des Magpies privés notamment d'Allan Saint-Maximin, les hommes de Pep Guardiola ont remporté leur 4e match de championnat sur 6 depuis la reprise par trois buts d'écart ou plus.

Ils reprennent 9 longueurs d'avance sur Chelsea (3e) et la place de dauphin de Liverpool leur est promise.

Ils relèguent surtout Wolverhampton (6e) à 17 points et finiront forcément à une place qualificative pour l'Europe qui reste toutefois soumise à la décision, dans quelques jours, du Tribunal arbitral du sport (TAS) sur leur appel contre l'exclusion de deux ans qui les frappe pour non-respect du fair-play financier.

Face à Newcastle, 13e avec 43 points et qui n'a plus rien à jouer, City a encore livré une démonstration offensive.

Dès la 10e minute, une action d'école a permis à Gabriel Jesus de marquer comme à la parade, avant que Riyad Mahrez ne double la mise tout aussi facilement (son 10e but en championnat) sur un centre en retrait de Kevin de Bruyne (21e).

Avec Mahrez, Manchester City est la première équipe de l'histoire de la Premier League avec 5 joueurs à au moins 10 buts en championnat sur une saison.

Meilleure attaque du championnat, avec 86 réalisations, City ne devrait cependant pas rattraper son fabuleux total de 106 buts sur une saison lors de son titre en 2017/2018.

Ce but marquait aussi la 18e passe décisive de De Bruyne qui se rapproche à deux longueurs du record de Thierry Henry en 2002/2003.

Newcastle a encore encaissé trois buts en seconde période: un but contre son camp de Federico Fernandez (3-0, 58e), un beau coup franc direct de David Silva (4-0, 65e) qui a ensuite servi Raheem Sterling pour clore la marque (5-0, 90+1).

"Nous avons bien joué, au même niveau que les derniers matches. Mais aujourd'hui nous avons marqué les buts que nous avions ratés lors du dernier match", a commenté après le match Pep Guardiola, en référence à la défaite frustrante (1-0) à Southampton.

Considéré il y a peu comme un candidat crédible à la Ligue des champions, Wolverhampton a subi un deuxième revers de rang (1-0) chez Sheffield United, un adversaire coriace.

Les Wolves restent 6e, à sept longueurs de Leicester, 4e et dernier virtuel qualifié pour la C1.

Un coup franc de Ruben Neves à la 32e minute a bien touché le haut de la transversale.

Mais avec un seul tir cadré, Wolverhampton n'a tout simplement pas été assez dangereux pour espérer mieux et il a été puni sur une tête de John Egan sur corner dans les dernières secondes (90+3).

Dans le troisième match du début de soirée, West Ham a manqué une occasion d'accroître son matelas de 4 points sur la zone rouge en cédant à domicile contre Burnley (0-1)

Et de 92 ! Les Reds se sont rapprochés à huit longueurs du record de points marqués sur une saison, propriété du Manchester City de 2017/2018 (100).

Lors d'un match vivant face à un Brighton, qui n'a plus grand-chose à craindre avec ses 9 points d'avance sur la zone rouge, les Reds ont cru se rendre la tâche facile en marquant rapidement deux buts sur des ballons récupérés grâce à leur pressing étouffant.

Mohamed Salah (1-0, 6e) et Jordan Henderson de 20 mètres (2-0, 8e) ont cru lancer Liverpool pour une soirée tranquille.

Mais les Seagulls, au jeu séduisant même face aux gros, sont revenus sur une reprise instantanée de Leandro Trossard juste avant la pause (2-1, 45e).

Le champion a eu le dernier mot avec Salah à un quart d'heure de la fin (3-1, 76e). Avec son doublé l'Egyptien compte 19 buts, à trois unités du meilleur buteur, Jamie Vardy de Leicester.

"Je pense que c'était un match sympa à regarder, a commenté Salah après le match, au micro de Sky Sports. Ils jouent vraiment bien en repartant de l'arrière et ils ont fait un bon match. Marquer tôt nous a donné de la confiance (...) A 2-1, ils ont repris confiance, mais quand j'ai marqué le troisième, cela nous a redonné de la sérénité".