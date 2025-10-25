Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Ziyech au Wydad

Samedi 25 Octobre 2025

Ziyech au Wydad
Autres articles
L’international marocain Hakim Ziyech vient de signer un contrat avec le Wydad, devant s’étaler jusqu’en juin 2027.

En étant joueur libre, Ziyech devrait rejoindre les rangs du WAC bien avant le mercato hivernal en début d’année. Tout dépend de l’état de forme du joueur, absent des stades depuyis un peu plus de 6 mois, date où il avait résilié son contrat avec le club qatari d’Al Duhail SC.   

En rejoignant les Rouge et Blanc, Hakim Ziyech aspire à relancer sa carrière et pourquoi pas retrouver de nouveau sa place au sein de l’équipe nationale. Si c’est pour la CAN, ça ne sera pas possible, pour le Mondial, il peut entretenir l’espoir mais à condition de livrer de parfaites prestations cette saison avec le Wydad et de convaincre le sélectionneur national Walid Regragui.

A rappeler que Hakim Ziyech, 32 ans, avait entamé sa carrière professionnel avec le club néerlandais de Heerenveen (2011-2014), avant de rejoindre FC Twente (2014-2016) et Ajax Amsterdam (2016-2020). Ses performances lui ont valu de troquer l’Eridevisie pour la Premier League, décrochant un contrat avec Chelsea de 2020 à 2023. La destination suivante a été le championnat turc pour débarquer à Galatasaray (2023-2025), avant d’aller tenter une pige de quelques mois au Qatar avec la formation d’Al Duhail SC (2025).

T.R

T.R

Lu 84 fois

Tags : Wydad, Ziyech

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

https://www.instagram.com/ntla9awfbladna/
https://etudiantafricain.com/
Inscription à la newsletter
LES + LUS DE LA SEMAINE

Coupe de la CAF : L’OCS surclasse le Stade Tunisien

20/10/2025

Supercoupe de la CAF : La RSB rate le coche devant Pyramids

20/10/2025

Coup d’envoi de la 2e étape de la course symbolique de relais de la Marche Verte

20/10/2025

Ziyech au Wydad

25/10/2025
 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication