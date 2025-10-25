Ziyech au Wydad

L’international marocain Hakim Ziyech vient de signer un contrat avec le Wydad, devant s’étaler jusqu’en juin 2027.



En étant joueur libre, Ziyech devrait rejoindre les rangs du WAC bien avant le mercato hivernal en début d’année. Tout dépend de l’état de forme du joueur, absent des stades depuyis un peu plus de 6 mois, date où il avait résilié son contrat avec le club qatari d’Al Duhail SC.



En rejoignant les Rouge et Blanc, Hakim Ziyech aspire à relancer sa carrière et pourquoi pas retrouver de nouveau sa place au sein de l’équipe nationale. Si c’est pour la CAN, ça ne sera pas possible, pour le Mondial, il peut entretenir l’espoir mais à condition de livrer de parfaites prestations cette saison avec le Wydad et de convaincre le sélectionneur national Walid Regragui.



A rappeler que Hakim Ziyech, 32 ans, avait entamé sa carrière professionnel avec le club néerlandais de Heerenveen (2011-2014), avant de rejoindre FC Twente (2014-2016) et Ajax Amsterdam (2016-2020). Ses performances lui ont valu de troquer l’Eridevisie pour la Premier League, décrochant un contrat avec Chelsea de 2020 à 2023. La destination suivante a été le championnat turc pour débarquer à Galatasaray (2023-2025), avant d’aller tenter une pige de quelques mois au Qatar avec la formation d’Al Duhail SC (2025).



T.R