Ziad Rahbani tire sa révérence

Le musicien et compositeur libanais Ziad Rahbani, fils de l'icône de la chanson arabe Fairouz et précurseur du jazz oriental, est décédé samedi à l'âge de 69 ans.



Figure iconique de la scène culturelle, Ziad Rahbani a révolutionné la musique arabe et le théâtre libanais, marquant des générations de Libanais avec ses chansons et surtout ses pièces de théâtre, dont jeunes et moins jeunes connaissent les répliques par cœur.



Avec une carrière artistique exceptionnelle mêlant musique, satire politique et théâtre engagé, Ziad Rahbani est notamment l’auteur de nombreuses chansons devenues incontournables dans le répertoire de Fairouz, parmi lesquelles : "S’alouni el-nass", "Sallimli alayh", "Addeish Kan Fi Nass", "Ala Hadir el-Bosta", "Natruna Ktir", "Kifak Inta", ou encore "Andi Siqa Fik".



Le président libanais Joseph Aoun a estimé que Ziad Rahbani était "une conscience vive, une voix qui s'était rebellée contre l'injustice, et un miroir sincère des opprimés et des marginalisés".



Pour sa part, le premier ministre Nawaf Salam a affirmé que "le Liban perd un artiste exceptionnel et créatif, une voix libre qui est restée fidèle aux valeurs de justice et de dignité".



Né le 1er janvier 1956, Ziad Rahbani a commené sa carrière artistique au début des années 1970, présentant sa pièce "Sahriyé" (soirée), qui sera ensuite suivie de plusieurs pièces critiques de la société libanaise.